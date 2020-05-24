В Израиле начался исторический суд над Биньямином Нетаньяху

В Израиле начался судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Впервые в истории страны подсудимым оказался действующий премьер-министр, пишет Jerusalem Post.

Первое заседание суда носит формальный характер. На нем премьер-министр должен ознакомиться с заключением прокуратуры, а также ответить, понятна ли ему суть обвинений.

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам Нетаньяху ранее называл эти обвинения безосновательными.

Официальные обвинения против Нетаньяху были выдвинуты в ноябре 2019 года. Генпрокуратура Израиля готовила их на протяжении трех лет. Сообщается, что свидетелями по делу выступят более трехсот человек. Судебный процесс может продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

В Израиле премьер-министры неоднократно представали перед судом, однако Нетаньяху стал первым председателем правительства, которого судят во время его пребывания в должности.