В Израиле одобрен законопроект о спорной судебной реформе

Предложенная главой Минюста реформа судебной системы расширяет полномочия кабмина по отбору судей. Инициатива вызвала массовые протесты в Израиле.

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Парламент Израиля (Кнессет) в понедельник, 20 февраля, одобрил в первом чтении законопроект о спорной судебной реформе, вызвавшей массовые протесты. В поддержку документа высказались 63 депутата из 120, еще 47 выступили против. Заседание продолжалось несколько часов.

Реформа судебной системы, предложенная министром юстиции Яривом Левином, стала одной из самых резонансных инициатив нового правительства. Предлагаемые нововведения расширяют полномочия кабмина по отбору судей и ограничивают полномочия Верховного суда по отмене законов.

Многие экономисты, а также ведущие представители хай-тек отрасли и банковской сферы предупредили об угрозе оттока инвестиций и капитала из страны. Однако председатель парламентского комитета по финансам Моше Гафни отверг подобные предупреждения, указав на отсутствие связи между судебной реформой и возможным ударом по израильской экономике.

Новые протесты собрали десятки тысяч участников

В свете решения Кнессета в ряде городов прошли новые протесты. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек. Протестующие заблокировали движение транспорта на нескольких улицах. По данным полиции, 8 человек были задержаны за ненадлежащее поведение. Подобные акции проходят с начала января.

Новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге в конце 2022 года. Эксперты называют нынешний кабинет министров самым правым в истории страны. Критики Нетаньяху, обвиняемого в коррупции, говорят, что глава кабмина добивается законодательных изменений, которые приведут к дипломатической изоляции Израиля.