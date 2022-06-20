В Израиле опять будут внеочередные выборы. Нетаньяху надеется вернуться

Лидеры правящей в Израиле коалиции Нафтали Беннет и Яир Лапид решили распустить парламент и провести внеочередные выборы — уже пятые за неполных четыре года. По итогам этих выборов во власть надеется вернуться Биньямин Нетаньяху.

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Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник объявили, что на следующей неделе проведут в Кнессете голосование о роспуске парламента и новых выборах. Если это решение пройдет, пост премьера до новых выборов займет Яир Лапид.

Выборы, как полагают израильские комментаторы, могут пройти в конце октября.

Разговоры о развале пестрой правительственной коалиции ходили в Израиле уже несколько недель. Коалиция восьми партий не могла договориться по принципиальному вопросу — продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.

За продление отказывались голосовать входящие в коалицию депутаты-арабы, а для премьера Нафтали Беннета и других партнеров по правительству это был принципиальный вопрос.

Теперь, как объясняет агентство Франс-пресс, после роспуска парламента статус поселений будет продлен автоматически, до формирования нового правительства.

Коалиция к тому же недавно лишилась шаткого большинства в Кнессете — из нее вышел член партии Беннета Нир Орбах, и у правительства осталось 59 голосов из 120.

Для некоторых членов правительства решение Беннета и Лапида стало сюрпризом. Как пишет со ссылкой на анонимные источники газета Times of Israel, о нем заранее не сообщили, например, министрам обороны и внутренних дел.

Коалиция из восьми партий была сформирована в Израиле всего лишь год назад. Единственной общей целью вошедших в этот союз разношерстных партий было не допустить возвращения во власть премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правоцентристской партии Ликуд.

Теперь, судя по одному из недавних опросов, 72-летний Нетаньяху и Ликуд могут завоевать на новых выборах большинство мандатов в Кнессете — правда, относительное, а не абсолютное. Сейчас у Ликуда — 29 мандатов из 120.

Биньямин Нетаньяху, которого с 2020 года судят по обвинениям в коррупции (он называет дела сфабрикованными), уверен, что вернется во власть.

"Это вечер прекрасных новостей для миллионов граждан Израиля. Каждому совершенно ясно, что это — самое провальное правительство в истории страны", — цитирует Нетаньяху агентство Reuters.