В Израиле после 86 дней голодовки умер известный палестинский заключенный

В израильской тюрьме после 86 дней голодовки умер известный палестинский заключенный Кадер Аднан. Он был высокопоставленным членом группировки "Исламский джихад" и находился в тюрьме по обвинениям в терроризме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник утром Аднана нашли на полу его камеры без сознания. Как заявила Тюремная служба Израиля, его смерть зарегистрировали в больнице после попыток реанимации. Ранее, когда здоровье Аднана ухудшилось из-за голодовки, он отказался от медицинской помощи, сообщили управляющие тюрьмой.

Через несколько часов после смерти Аднана неизвестные боевики выпустили с территории Сектора Газа три ракеты в сторону Израиля, несмотря на призывы его жены не пытаться искать возмездие за его смерть. По сообщениям израильской армии, ракеты упали на открытом пространстве и в результате никто не пострадал.

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе обвинил власти Израиля в намеренном убийстве Аднана, а группировка "Исламский джихад" заявила, что Израиль заплатит наивысшую цену за его смерть.

Отказ от медицинского лечения



45-летний Аднан был уроженцем северной части оккупированных земель Западного берега реки Иордан. Последние 20 лет он многократно попадал в израильскую тюрьму, где четыре раза устраивал голодовку в знак протеста против своего задержания. Это сделало его имя знаменитым среди палестинцев.

За последние годы палестинские заключенные в израильских тюрьмах нередко устраивали голодовки, но случаи смерти были редки из-за вмешательства медиков.

Аднан начал свою пятую голодовку сразу же после того, как его арестовали у него дома в городе Арраба, расположенном рядом с Дженином на севере Западного берега реки Иордан. Его обвинили в поддержке терроризма, призывам к нему и связях с террористической группировкой, и суд над ним должен был состояться в мае.

Палестинские правозащитники заявляли, что обвинения против него были надуманными, а его состояние здоровья вызывало большую тревогу.

По словам жены Аднана, Ранды Моусы, он отказывался от медицинского вмешательства в знак протеста против того, что власти Израиля не давали переместить его из тюремной больницы в гражданскую и не пускали к нему адвоката.

В интервью агентству AFP высокопоставленный израильский чиновник заявил: "На днях военный апелляционный суд предписал не выпускать его из места заключения именно на основании состояния здоровья".

Но премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе обвинил израильские власти в намеренной казни Аднана "путем отказа его просьбе об освобождении, не предоставления лечения и содержания его в камере несмотря на состояние здоровья".

Группировка "Исламский джихад" заявила, что "враг снова осознает, что его преступления не останутся без ответа". Но жена Аднана, назвав его мучеником, настоятельно призвала сочувствующих не пытаться искать возмездия за его смерть, "чтобы не было пролито ни капли крови".

"Мы не хотим никакого ответа на его мученический поступок. Мы не хотим, чтобы кто-то выпустил ракеты, а потом Израиль ударил по Газе", — сказала Ранда Моуса.

За три ракеты, выпущенные в сторону Израиля после смерти Аднана, пока никто не взял на себя ответственность.

"Административное заключение"



В израильских тюрьмах сейчас находятся около 4,9 тысяч палестинских заключенным, по данным правозащитной группы Addameer. Часть из них имеют приговор, другие дожидаются суда, а чуть больше тысячи из них сидят на основании так называемого "административного заключения". Оно дает правоохранителям возможность содержать людей в тюрьме возобновляемыми сроками по шесть месяцев без предъявления обвинения.

Палестинцы считают всех их политическими заключенными.

Addameer также подчеркивает, что депортация палестинцев из их домов на Западном берегу является нарушением международного права, а посещать заключенных в Израиле их семьям крайне затруднительно из-за израильских законов, затрудняющих поездки туда для палестинцев с Западного берега.

Новые авиаудары в Сирии



Между тем Израиль в понедельник вечером нанес авиаудары по сирийской провинции Алеппо, сообщает государственное информационное агентство страны Sana.

Около 23:35 вечера израильские самолеты выпустили "несколько ракет, нацеленных на международный аэропорт Алеппо и несколько других точек, расположенных вокруг него", — сообщило агентство со ссылкой на источник в сирийской армии. Эту информацию подтверждает базирующаяся в Британии правозащитная организация The Syrian Observatory for Human Rights.

По данным агентства, погиб один военный и семь человек получили ранения, включая двоих гражданских.

За время сирийской войны Израиль выпустил сотни ракет: в основном по целям, связанным с иранской армией и ливанской военизированной группировкой "Хезболла", а также по позициям сирийской армии.