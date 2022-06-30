В Израиле снова назначены парламентские выборы. До них премьер-министром страны будет Яир Лапид

Парламент Израиля принял решение о самороспуске и назначил новые выборы на 1 ноября этого года — это будет уже пятое такое голосование за неполные четыре года. Новым премьер-министром страны в полночь станет Яир Лапид — нынешний министр иностранных дел. Его партнер по правящей коалиции — глава правительства Нафтали Беннет заявил, что не будет принимать участие в следующих выборах.

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Беннет, глава правой партии "Ямина", стал премьер-министром в июне прошлого года после выборов, на которых ни одна политических сил не смогла получить большинства. В результате была сформирована пестрая коалиция из восьми партий, единственной общей целью которой было не допустить возвращения во власть премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правоцентристской партии "Ликуд".

Беннет и Лапид, возглавляющий партию "Йеш Атид" ("Есть будущее"), договорились, что будут возглавлять правительство два года каждый, то есть нынешний премьер должен был передать власть своему партнеру по коалиции в сентябре 2023 года.

Однако около 10 дней назад коалиция развалилась, поскольку входящие в нее партии не сумели договориться по принципиальному вопросу — продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии. За продление отказывались голосовать входящие в коалицию депутаты-арабы, а для премьера Беннета и других партнеров по правительству места для компромисса здесь не было.

Коалиция к тому же недавно лишилась шаткого большинства в Кнессете — из нее вышел член партии Беннета Нир Орбах, и у правительства осталось 59 голосов из 120.

Нетаньяху надеется вернуться

В израильской избирательной системе пропорционального представительства одной партии трудно получить достаточно мест, чтобы сформировать все правительство самостоятельно. Кабинет должен опираться на большинство в Кнессете, то есть иметь там минимум 61 голос из 120.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В результате в четверг парламент назначил новые выборы, а премьер-министром вместо Беннета вскоре будет назначен Лапид.

Теперь, судя по одному из недавних опросов, 72-летний Нетаньяху и "Ликуд" могут завоевать на новых выборах большинство мандатов в Кнессете — правда, относительное, а не абсолютное. Сейчас у "Ликуда" — 29 мандатов из 120.

Биньямин Нетаньяху, которого с 2020 года судят по обвинениям в коррупции (он называет дела сфабрикованными), уверен, что вернется во власть. "Это вечер прекрасных новостей для миллионов граждан Израиля. Каждому совершенно ясно, что это — самое провальное правительство в истории страны", — сказал Нетаньяху после того, как стало известно об окончательном развале коалиции.