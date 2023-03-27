В Израиле уволен министр обороны. Он критиковал судебную реформу Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от должности министра обороны страны Йоава Галланта после того, как Галлант публично призвал правительство приостановить принятие радикальной судебной реформы.

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В Израиле уже третий месяц не стихают народные протесты из-за планов правительства ограничить полномочия Верховного суда. Сейчас он имеет возможность блокировать решения парламента, если сочтет их неправомерными.

Выступая на телевидении в субботу, Галлант отметил, что предложенная судебная реформа вызвала в обществе гигантский раскол, а также беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которые распространились и на армию.

"Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства", — заявил теперь уже бывший министр обороны. Он добавил, что отказывается поддерживать инициативу в ее нынешней форме, и призвал к конструктивному диалогу.

После этого заявления Нетаньяху вызвал Галланта к себе и лично сообщил, что потерял к нему доверие, и Галлант больше не может возглавлять оборонное ведомство.

Часть членов партии "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху, поддержали Галланта, другие призвали к его отставке.

В воскресенье вечером в стране продолжились протесты. В Тель-Авиве демонстранты перекрыли крупную магистраль.

Ограничения судебной власти

Суть реформ Нетаньяху заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

В Израиле парламент состоит из одной палаты. Контроль за действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд, блокировав принятие законов, которые считал неправомерными.

Предлагаемые поправки подразумевают, что любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос.

Это означает, что правящая коалиция, располагающая большинством кресел в Кнессете, сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Критики закона говорят, что это приведет к диктатуре в стране. Нетаньяху, наоборот, называет антидемократической нынешнюю ситуацию, когда суд может ограничивать деятельность парламента, избранного народом.

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид назвал увольнение Галланта "новым дном" поведения правительства.

"Нетаньяху может уволить Галланта, но он не может уволить реальность или уволить жителей Израиля, которые полны решимости противостоять безумию коалиции", — подчеркнул Лапид.