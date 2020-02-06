В Израиле в результате теракта ранено 14 человек

В Иерусалиме неизвестный утром в четверг, 6 февраля, врезался в толпу военнослужащих в Иерусалиме, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе 12 солдат и двое гражданских лиц. Двое пострадавших госпитализированы, один из них - с тяжелыми травмами, другой - с легкими.

Злоумышленнику удалось бежать, ведется его розыск. Власти квалифицируют случившееся как теракт.

Между тем на Западном берегу реки Иордан израильские солдаты застрелили молодого палестинца. Согласно сообщениям, он бросал в солдат камни.