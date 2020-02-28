В Кабо-Верде 11 российских моряков получили реальные сроки за контрабанду кокаина

Суд в Кабо-Верде признал 11 российских моряков, задержанных год назад в порту Прая с грузом кокаина, виновными в транспортировке наркотиков, передает ТАСС со ссылкой на российского дипломата в этой стране.

"Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки — по 10 лет", — сказал дипломат, передает ТАСС. Он добавил, что адвокаты, вероятнее всего, подадут апелляцию. Полученные моряками сроки чуть меньше, чем просила прокуратура — от 13 до 18 лет лишения свободы.

Приговор открывает россиянам путь домой: российские власти обещали добиться их экстрадиции на родину после окончания суда.

Россияне обвинялись в доставке второго по величине в истории груза кокаина — 9,5 тонны. Один из моряков до суда не дожил, он умер в тюрьме в январе.

11 российских моряков были задержаны в Кабо-Верде в феврале 2019 года по подозрению в контрабанде наркотиков на борту судна ESER, которое сделало вынужденную остановку из-за смерти одного из членов экипажа.