В каких странах у Covid-19 меньше всего шансов и почему

В клиниках и больницах по всему миру идет битва с Covid-19 — болезнью, вызываемой новым коронавирусом. Однако победа в этой битве в значительной степени зависит от эффективности системы здравоохранения.

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В каких странах мира у человечества больше шансов на успех?

Пока мы наблюдаем явную взаимосвязь между способностью государства сдержать распространение вируса и предыдущими рейтингами его системы здравоохранения: чем выше рейтинг, тем лучше результаты.

Для этой статьи мы обратились к рейтингам, составленным в 2019 году лондонским аналитическим центром Legatum — The Legatum Prosperity Index.

В нем по 12 критериям оценивались экономические и социальные достижения 167 стран мира с точки зрения благополучия и процветания.

Критерий "здоровье" измерял эффективность работы системы здравоохранения, уровень заболеваемости, факторы риска, смертность, а также доступность медицинских услуг.

Мы поговорили с жителями (в том числе с врачами) некоторых из лучших по критерию "здоровье" стран, чтобы узнать, какие аспекты организации системы здравоохранения помогают там справляться с вирусом, какие проблемы могут поджидать в будущем и что эти люди думают о жизни в своей стране.

Япония



По показателю "здоровье" Япония — на втором месте. Ее быстрый ответ на пандемию высоко оценили специалисты во всем мире, однако недавний новый всплеск числа зараженных заставил власти принять дополнительные меры: 7 апреля премьер-министр объявил чрезвычайное положение почти по всей территории Японии.

Несмотря на это, в стране до сих пор не введен режим самоизоляции или карантина — в основном из-за того, что на начальном этапе система здравоохранения сумела сдержать распространение вируса.

Даже если жители страны не получают возможности сделать тест на COVID-19 (который назначается только тем, у кого тяжелая симптоматика), они могут зайти в местную клинику и сделать КТ.

"У пациента без симптомов с помощью КТ можно обнаружить пневмонию, даже если у него начальная стадия этой болезни, — говорит токийский врач Мика Васио, работающий в AirDoctor, компании, предоставляющей путешественникам услуги по нахождению нужного врача. — И в таком случае пациенту быстро предлагается лечение. Это — одна из причин того, что в Японии не так много тяжелых случаев".

Кроме того, японские специалисты отслеживают кластеры заражения, чтобы локализовать их и минимизировать распространение инфекции.

Японцы привыкли заботиться о своем здоровье, и это тоже помогает справляться с кризисом. "Многие и раньше носили маски, особенно зимой и весной, и это еще одна причина того, что у нас нет катастрофического роста количества зараженных", — говорит Васио.

"Еще одна причина: более 60% японцев ежегодно проходят проверку состояния своего здоровья, мы стараемся поддерживать себя в хорошей форме".

Все это, конечно, не означает, что впереди — никаких проблем.

Васио отмечает, что при иных обстоятельствах многих пациентов, у которых диагностирован коронавирус, должны были бы положить в больницу, однако власти стремятся сберечь свободные места для самых тяжелых больных и готовы в ближайшее время выделить дополнительные ресурсы на борьбу с пандемией.

Южная Корея



В рейтинге здоровья Legatum Южная Корея — на четвертом месте. В 2015 году страна имела опыт борьбы со вспышкой другого опаснейшего вируса — MERS (ближневосточный респираторный синдром), и это пригодилось ей теперь.

Больницы оснащены необходимым оборудованием, медицинские работники обучены, как действовать во время такого кризиса. В стране сумели протестировать на вирус более 450 тыс. человек — чуть менее 1% от 51-миллионного населения.

В последние дни суточное число новых инфицированных колеблется между 47 и 53.

То, как устроена система здравоохранения в Южной Корее, тоже помогло раннему диагностированию и лечению Covid-19.

Население полностью охвачено национальной системой страхования здоровья, благодаря чему стоимость лечения невысока, цены на медицинские услуги регулируются правительством, сканирование и тесты проводятся в рамках государственной системы здравоохранения, подчеркивает сеульский доктор Брэндон Б. Су, возглавляющий компанию Lunit, которая разрабатывает инструменты искусственного интеллекта для использования в медицине.

"С началом вспышки Covid-19 многие пациенты были диагностированы на ранних этапах болезни, и их вовремя начали лечить", — говорит эксперт.

Правительство и представители бизнеса сумели быстро ввести необходимые меры предосторожности.

"Правительство обеспечило стабильные поставки масок, введя специальную систему продаж, когда каждый день соответствовал последней цифре в годе рождения", — рассказывает офисный работник из Сеула Йонбок Ли.

"Во многих местах у людей измеряют температуру при входе в здание, а там, где работает особенно много сотрудников, установлены тепловизоры. Корейские центры по контролю за заболеваемостью и другие госучреждения напряженно работают на передовой, люди это понимают и высоко ценят их усилия".

Частное медицинское страхование здесь тоже распространено, и 77% граждан с его помощью страхуют то, что не покрывает госсистема, пишет отраслевой журнал Insurance Business Asia.

В целом, быстрая реакция на угрозу пандемии позволяет корейцам надеяться на лучшее и не отчаиваться.

"Объективно говоря, вспышка явно угасает, — говорит Су. — Люди начали выходить на улицу, хотя по-прежнему все время носят маски".

Ван Вон Джон, жительница города Тэгу, одного из эпицентров вспышки Covid-19 в стране, замечает, что жизнь постепенно возвращается в нормальное русло.

"Мы выходим на короткие прогулки по нашему району, хотя и стараемся не появляться в оживленных или закрытых местах. Я считаю, это правильно — оставаться дома и ограничивать себя в передвижениях ради безопасности отдельных людей и всего общества", — говорит она.

И все-таки она ждет не дождется дня, когда сможет гулять в парках развлечений, которые так любит ее ребенок: "Мне хотелось бы посидеть где-то с друзьями, поболтать, выпить, насладиться обществом друг друга".

Студент-первокурсник Вубек Ли из Чхунчхона тоже соскучился по нормальной жизни. "Хочется вернуться к обычной учебе, не онлайн, — говорит он. — Первое, что я планирую сделать, когда все это закончится, — начать "в реале" знакомиться с моими однокурсниками".

Израиль



Израиль находится на 11 месте в рейтинге здоровья Legatum. В чем особенности реакции этой страны на угрозу Covid-19?

Немногие из других государств действовали так же быстро.

В концу января 2020 года министерство здравоохранения уже издало "Декрет о здоровье граждан", расширяющий полномочия ведомства в деле обуздания потенциальной вспышки заболевания.

Тогда меры выглядели слишком строгими, но сейчас уже ясно, что, например, самоизоляция на две недели для всех, кто вернулся в страну из "горячих точек" пандемии, исключение не критически важных загранпоездок сработали и дали в результате более низкий уровень инфицирования и госпитализаций, чем в других странах сопоставимого размера.

Точное тестирование тоже было введено достаточно рано. "Молекулярный диагностический тест (RT-PCR) для определения наличия коронавируса в респираторных пробах был разработан очень быстро в Центральной вирусологической лаборатории и передан многочисленным лабораториям по всей стране", — рассказывает Китам Мухсен, профессор эпидемиологии и профилактической медицины Тель-Авивского университета и один из консультантов министерства здравоохранения по вопросам Covid-19.

"Израиль — один из мировых лидеров по количеству тестов на коронавирус на миллион населения", — добавляет эксперт.

"Я действительно очень горжусь тем количеством тестов, которые мы здесь делаем, — вот почему у нас цифры зараженных так высоки", — говорит блогер Талия Клейн Перес, живущая в Кфар-Сабе к северо-востоку от Тель-Авива.

"С другой стороны, летальность у нас одна из самых низких, и я считаю, частично тут помог и быстро введенный карантин".

Государственная система здравоохранения позволяет более интегрированно и централизованно подойти к решению проблемы.

"Люди не боятся обратиться за медицинской помощью, потому что знают: они застрахованы, это будет для них бесплатно", — говорит профессор Арнон Афек, заместитель генерального директора израильского медицинского центра Шеба — первой больницы в стране, где начали лечить пациентов с коронавирусом.

"Стоимость медицинского обслуживания в таких ситуациях очень важна, ведь необходимо, чтобы люди обращались за помощью, когда у них появляются симптомы. В таком случае мы их обнаруживаем, и они прекращают распространять инфекцию".

Впрочем, по мнению Афека, в Израиле на нужды здравоохранения выделяется все равно недостаточно. "Но, с другой стороны, это означает, что мы работаем очень эффективно, активно и быстро адаптируемся к ситуации", — подчеркивает он.

"В Шебе мы всегда стараемся думать на два шага вперед и решать проблемы до того, как они на нас обрушатся. Мы сделали прогноз на будущее и создали специализированное отделение интенсивной терапии для зараженных коронавирусом, обучили дополнительный персонал для работы в нем — еще до того, как нагрузка на систему значительно выросла. И когда пациенты начали поступать, мы были готовы к этому".

У этой страны есть и уникальные проблемы. Например, у ультраортодоксальных иудеев нет телевидения, интернета и доверия к властям, поэтому число инфицированных среди хасидов гораздо выше.

"Нам пришлось научиться объяснять им опасность того, что происходит, — рассказывает Афек. — И нам это удалось, теперь они полны решимости остановить распространение вируса".

Клейн Перес морально готова к тому, что нужда в самоизоляции сохранится еще долго, и старается сохранять позитивный настрой. "Лучше не ждать, что все быстро закончится, тогда и выход из локдауна окажется приятным сюрпризом", — считает она.

"Авиаперелеты, рестораны — все это пока далеко, говорят, не раньше сентября. Чего мне сейчас хочется, так это спокойно посидеть за кофе с друзьями".

Германия



В Германии летальность от коронавируса ниже, чем у большинства ее европейских соседей. В рейтинге здоровья она на 12-м месте, а ее успехи в борьбе с пандемией заметили во всем мире.

Однако эксперты предупреждают: расслабляться рано, страна еще не вышла из кризиса.

Высокий уровень тестирования и низкая летальность могут создать иллюзию, что здравоохранение Германии отлично справляется с кризисом", — размышляет Франсис де Верикур, профессор научных методов управления Европейской школы менеджмента и технологии в Берлине, основной докладчик на предстоящем Международном конгрессе по инфекционным заболеваниям.

Впрочем, страна достигла очевидных успехов в отделении больных и бессимптомных пациентов от остального, здорового населения, что помогает сдерживать распространение инфекции.

Но и это может иметь обратный эффект, если жители не будут соблюдать осторожность. "Чем меньше людей переболело Covid-19, тем меньше людей с иммунитетом", — объясняет де Верикур.

"Следовательно, отказываться от мер социального дистанцирования можно будет только после того, как в стране не останется ни одного случая Covid-19, иначе нас ждет вторая большая волна заболеваемости".

Немцы уже смирились с мыслью, что нормальная жизнь вернется не скоро, но стараются сохранять надежду.

"Самое трудное для меня лично — следить за тем, чтобы мама не вышла из дома, — рассказывает Ингрид Грюс, жительница Мурнау-ам-Штаффельзее, что в предгорьях Баварских Альп. — Я сшила для нее маску, и сегодня впервые за последние три недели идем с ней в магазин. Для нее это важно — самой делать покупки".

"Поскольку число новых случаев заражения снижается, я считаю правильным ослабление мер предосторожности. Я доверяю нашим властям, они постараются найти верный баланс между постепенным возвращением к нормальной жизни и сохранением правил, которые защищают людей".

Системе здравоохранения страны помогает то, что она федеральная, с делегированием полномочий регионам (землям) — в отличие от общенациональных систем Франции или Великобритании. Опыт показал, что она более эффективна, когда нужна быстрая реакция на нарастающий кризис.

"Управление ресурсами (местами в больницах, отделениями интенсивной терапии, врачами) децентрализовано, ответственность ложится на местные власти. Это означает, что ответственными становятся все политические партии, и левые, и правые. И это облегчает сотрудничество, которое можно назвать ключевым фактором в сдерживании пандемии и лечении пациентов".

"Мне крупно повезло, что я живу в Германии, я была очень довольна тем, что правительство Баварии ввело самоизоляцию — это была правильная и необходимая реакция на очень тяжелую ситуацию, в которую мы попали", — говорит Лаура Грюс, студентка Мюнхенского технического университета.

"Я планировала лететь в Буэнос-Айрес, чтобы провести один учебный семестр там, начиная с июля. Теперь, возможно, у меня ничего не получится, что очень огорчительно. Но я знаю, что мне все равно очень повезло, так что я стараюсь не жаловаться на ограничения, которых приходится придерживаться в жизни. Вообще это хорошая возможность расслабиться и найти время для тех вещей, на которые его раньше не хватало".

Настоящим испытанием для здравоохранения, по мнению де Верикура, становится необходимость обеспечить систему не только местами в больницах и аппаратами ИВЛ, но и такими простыми вещами, как, например, санитайзеры для рук, которые во многих странах Европы исчезли с прилавков аптек.

"Сам обеззараживающий гель по-прежнему был в наличии, просто кончились пластиковые флаконы, — объясняет де Верикур. — Что лишний раз подчеркивает: в этом кризисе порой на первый план выходят вещи, о которых мы раньше даже не задумывались".

Австралия



Австралия — на 18-м месте в мировом рейтинге здоровья. Стране удается сдерживать темпы роста случаев заражения успешнее, чем ожидалось, сказал 7 апреля премьер-министр Скотт Моррисон.

Смешанная австралийская система здравоохранения, сочетающая всеобщую (Medicare) и частную, подготовила страну к плохому сценарию развития событий.

"Для нынешней пандемии эта двухуровневая система наиболее подходит, она позволяет подготовиться к увеличению числа больных в приемных покоях и отделениях интенсивной терапии", — говорит Алекс Поляков, старший преподаватель Мельбурнского университета.

"Федеральная власть и власти штатов постановили отложить все плановые операции, что позволило частным больницам быть наготове в ожидании притока пациентов с Covid-19".

Это, в сочетании с федеральной финансовой поддержкой частных клиник в обмен на их койкоместа и использование их врачей, увеличило вдвое возможности государственной системы.

В Австралии также — небольшое количество случаев передачи вируса на местном уровне. Правительство ввело систему быстрого отслеживания контактов и обязательный карантин для тех, кто вернулся из зарубежной поездки или имел контакты с кем-то инфицированным.

"Когда количество случаев заражения удается сдерживать, можно ожидать очень низкого ежедневного прироста на протяжении долгого времени, — говорит Поляков. — А это и есть та самая сглаженная кривая".

"Когда пандемия Covid-19 начала разрастаться по всему миру, я находился в Шри-Ланке, — рассказывает Крис Стивенс, ведущий блог о путешествиях на сайте Stoked For Travel. — Там ситуация быстро переросла в кризисную, и мне пришлось срочно уехать — я получил уведомление о необходимости в течение 48 часов покинуть страну".

"У меня было два варианта — вернуться в Европу к родителям или поехать в Австралию, где у брата есть дом. Я переговорил с отцом, парамедиком с 40-летним стажем, и он сказал, что Австралия — лучший вариант".

По прибытии Стивенсу пришлось уйти в двухнедельную самоизоляцию, чтобы проверить, не инфицирован ли он.

Если нынешние тенденции сохранятся, в Австралии рассчитывают, что система здравоохранения справится с ожидаемым увеличением потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких и местах в реанимационных отделениях.

После того, как меры карантина будут ослаблены, австралийцы собираются вернуться к обычной жизни с ее обычными удовольствиями.

"Мне не терпится расположиться в любимом кафе с чашкой кофе, на солнышке, с лучшими друзьями, поболтать и посмеяться", — говорит жительница Сиднея Дженнифер Де Лука, автор статей на сайте Luxury Adventure Travel.

"Словом, хочется того, что раньше мы делали каждую неделю, не задумываясь и принимая как должное".