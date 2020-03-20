В Калифорнии людям запретили выходить из дома без необходимости

Власти Калифорнии объявили режим строго карантина из-за коронавируса во всем штате. Губернатор штата Гэвин Ньюсом во время пресс-конференции в Twitter запретил гражданам выходить из дома без необходимости, сообщает ТАСС.

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"Мы вводим режим, при котором люди должны оставаться дома. Такой большой штат, как наш, состоит из многих частей, но в конечном итоге мы одно целое. Есть общность, и есть признание нашей взаимозависимости, что требует в этот момент, чтобы мы объявили указ оставаться дома в масштабах всего штата", — заявил Ньюсом, отметив, что режим строгого карантина начнет действовать уже с вечера пятницы, 20 марта.

Режим строгого карантина разрешает людям выходить на улицу только за едой, лекарствами и предметами первой необходимости. Кроме того, указ предписывает прекратить работу всем торговым центрам и магазинам с товарами не первой необходимости, а также запрещает использовать детские площадки, но позволяет работать супермаркетам, продуктовым магазинам и рынкам, заправкам, социальным службам, банкам, СМИ и общественному транспорту.

"Мы надеемся, что граждане проявят сознательность и будут соблюдать предложенные нами ограничения", — добавил Ньюсом.

Губернатор считает, что принятые меры позволят снизить уровень распространения коронавируса по территории штата.

Ранее калифорнийские власти выступили с прогнозом, согласно которому 56% населения штата — примерно 25,5 млн человек — заразятся новым коронавирусом в течение восьми недель, если не будут введены меры жесткого карантина.

Калифорния занимает третье место по количеству смертей от коронавируса в США: там зафиксировано 18 летальных случаев. Общее число инфицированных составляет около тысячи человек.