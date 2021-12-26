В Калифорнии серфер погиб после нападения акулы в рождественский сочельник
Foto: Léa Dubedout / cc

В канун Рождества в Калифорнии серфер погиб в результате нападения акулы, сообщили местные власти.

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Несчастье произошло в пятницу в бухте Морро-Бэй, однако известно об этом стало лишь сейчас.

31-летнего мужчину, ставшего жертвой акулы, вытащила из воды другая серфингистка, однако неясно, видела ли она момент нападения, пишет Los Angeles Times.

К моменту приезда скорой помощи и полицейских он уже не подавал признаков жизни.

Смерть серфингиста, имя которого пока не называется, была констатирована медиками на месте происшествия. Ведется расследование.

Посетителям пляжа запретили заходить в воду в течение следующих 24 часов.

Морро-Бэй находится приблизительно на полпути между Сан-Хосе и Лос-Анджелесом.

"Это ужасное происшествие", - цитирует Си-эн-эн директора местного морского патруля.

По его словам, жертв могло быть и больше, однако, к счастью, погода и ветер сейчас неблагоприятны для серфинга, поэтому на пляже было не так много людей.

В последние годы в этом районе произошло несколько нападений акул, но это первый инцидент со смертельным исходом с 2003 года.

В 2012 году серфер погиб в результате нападения акулы на пляже Серф-Бич в Санта-Барбаре, примерно в 100 км к юго-востоку от Морро-Бэй.

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BBC News Русская служба:

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