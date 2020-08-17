В калифорнийской Долине Смерти зафиксирована самая сильная жара на Земле

Самая высокая температура, когда-либо официально зарегистрированная на нашей планете, +54,4 Цельсия, была отмечена в минувшее воскресенье в калифорнийском национальном парке Долина Смерти, сообщает метеорологическая служба США.

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Место, где непосредственно установлен рекорд, также зовется красноречиво: Овраг Топка.

Предыдущий температурный пик, +54,0 градуса Цельсия, был зафиксирован там же в 2013 году.

Ожидается, что обжигающая жара на Западном побережье США продлится еще неделю и может даже усилиться.

В субботу и воскресенье в Калифорнии из-за аварии на электростанции, вызванной экстремальной погодой, произошли отключения электричества.

Еще жарче?



Считается, что летом 1913 года, также выдавшимся исключительно жарким, в Долине Смерти отмечалась еще более сильная жара: +56,6C. Но современные метеорологи сомневаются в точности измерений столетней давности.

Изучавший этот вопрос в 2016 году историк климатических явлений Кристофер Берт пришел к выводу, что информация о почти 57-градусной жаре противоречит другим данным, собранным в то же время в регионе.

В источниках фигурирует еще один глобальный температурный рекорд: +55С, якобы установленный в 1931 году в Тунисе. Но Берт не считает стопроцентно надежными результаты, полученные в Африке в колониальную эпоху.

Дефицит электроэнергии



Зона сильной жары простирается вдоль всего Тихоокеанского побережья США, от граничащей с Мексикой Аризоны до штата Вашингтон, соседствующего с Канадой.

Температура должна достигнуть максимума в понедельник и вторник, и затем начнет медленно снижаться. Аномальный зной сохранится примерно 10 дней.

В округе Лассен в субботу случился огненный смерч — сильный пожар, раздуваемый ветром.

Обслуживающий Калифорнию оператор энергосетей CISO объявил в штате чрезвычайное положение 3-ей степени: потребность в электроэнергии здесь начинает превышать мощности.

Электроснабжение во многих районах Калифорнии в большой степени зависит от энергии Солнца и ветра, кроме того, люди в жару расходуют много электричества на кондиционирование воздуха. Поэтому электросети оказываются перегруженными и могут выйти из строя.

Чтобы контролировать энергопотребление, власти по графику отключают электричество отдельным районам.

Чем еще грозит жара?



Экстремальная жара официально определяется как период продолжительностью не менее двух суток, в течение которого температура не опускается ниже +32C при высокой влажности.

По данным Центра контроля и предотвращения заболеваний США, экстремальная жара уносит больше жизней американцев, чем любая другая природная аномалия.

Помимо опасности для здоровья людей и перегрузки энергосистем, экстремальная жара имеет губительные последствия для сельского хозяйства, нарушает работу авиации, размягчает асфальт на улицах и дорогах и затрудняет автомобильные поездки из-за перегрева салонов.