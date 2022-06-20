В Камбодже поймали самую большую в современной истории пресноводную рыбу

Скат весом 300 кг из реки Меконг на территории Камбоджи стал крупнейшей в мире пресноводной рыбой, когда-либо пойманной и задокументированной человеком. Гигантскую рыбу измерили отпустили восвояси.

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Предыдущий рекордсмен, сом весом в 293 кг, был пойман в Таиланде в 2005 году.

Река Меконг может похвастаться большим разнообразием обитателей, хотя ее экосистема в опасности из-за запруд, загрязнения и чрезмерного вылова .

Меконг — крупнейшая река на полуострове Индокитай. Она протекает через Китай, Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам.

"За 20 лет изучения гигантских рыб в реках и озерах шести континентов, это самая крупная из встреченных нами или задокументированных в мировых источниках пресноводных рыб", — говорит биолог Зеб Хоган, возглавляющий американский проект по консервации Меконга.

"Найти и зарегистрировать эту рыбу — потрясающе, это редкий луч надежды, и особенно хорошо, что она найдена в Меконге — реке, над которой сегодня нависло множество угроз", — добавляет он.

Первым исполинского ската заметил рыбак с острова Ко Преа 13 июня. Он связался с исследователями и после замеров скат вместе с хвостом оказался длиной почти четыре метра.

На ската прикрепили акустический трекер и отпустили обратно в реку, говорит Хоган.

На языке Кхмеров название этой рыбы переводится "полная луна".