В Канаде автобус врезался в детский сад: пострадали восемь человек

В среду, 8 февраля, в пригороде канадского Монреаля автобус врезался в детский сад, серьезно ранив восемь человек, в том числе несколько детей, сообщили местные органы власти. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Очевидцы сообщили, что автобус мог намеренно врезаться в здание.

Министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель заявил, что водитель автобуса задержан, и полиция расследует, была ли авария преднамеренной.

Пресс-секретарь полиции пригорода Монреаля Лаваля сообщила, что задержанный является 51-летним сотрудником автобусной компании и ему предъявлено обвинение в неосторожном вождении и причинении смерти.

"Мы пока не знаем мотива преступления", — сказала она.

Foto: AP/Scanpix/LETA

По словам одного из очевидцев произошедшего, водитель вышел из автобуса после того, как врезался в здание, снял всю одежду и начал кричать. Он и другие родители удерживали мужчину, который "был в другом мире".

На кадрах с места событий видно, что автобус врезался в часть здания, которая не находится на проезжей части или рядом с парковкой. Часть крыши здания упала на переднюю часть автобуса.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он "опустошен" инцидентом.

"Я опустошен. Мы все опустошены", — сказал он репортерам в парламенте Канады, добавив, что "не может представить, через что проходят семьи".