В Канаде полыхают необычно сильные лесные пожары, задымлены даже Нью-Йорк и Вашингтон
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Число и интенсивность лесных пожаров в Канаде обещают побить все рекорды. Как заявил премьер-министр Джастин Трюдо, сейчас в Канаде полыхают 414 лесных пожаров, 239 из них вышли из-под контроля. Более 20 тысяч человек эвакуированы из своих домов.

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Только в Квебеке насчитывается более 150 очагов активного возгорания, при том, что у местных пожарных есть возможность тушить одновременно не более 40 пожаров.

Из-за этих пожаров США смог повис и в американских городах — в Нью-Йорке, Вашингтоне и других. США отправляют своему северному соседу экстренную помощь.

Помимо Квебека, леса горят на площади в 3,3 млн гектаров в Британской Колумбии, Альберте, Онтарио, Новой Шотландии и на Северо-Западных территориях.

Лесные пожары типичны для этого времени года в Канаде. Но масштабы пожаров, наблюдаемых в этом году, необычны, частично они вызваны более сухой погодой и теплыми температурами.

Если пожары продолжат распространяться с такой скоростью, федеральные чиновники предсказывают, что 2023 год станет годом худших пожаров в Канаде за всю историю наблюдений с точки зрения размера выгоревшей площади.

Тысячи канадцев вынуждены были эвакуироваться из-за близких пожаров, а о потенциальной опасности, связанной с задымлением воздуха, были предупреждены десятки миллионов людей по всей Северной Америке.

Над многими городами Канады и США, в том числе над Торонто, Оттавой, Нью-Йорком и Вашингтоном, небо окрасилось в тускло-оранжевый цвет. Власти Оттавы называют загрязнение воздуха от пожаров крайне опасным для здоровья людей, особенно страдающих респираторными заболеваниями.

В Нью-Йорке и Вашингтоне была приостановлена работа государственных школ, а мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил, что ситуация может ухудшиться, и призвал население без необходимости не покидать дома.

Эрик Адамс заявил, что ньюйоркцы никогда не переживали ничего подобного и назвал ситуацию беспрецедентной.

Белый дом заявил, что отправляет помощь Канаде для борьбы с лесными пожарами. По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, более 600 американских пожарных, оснащенных специальной авиацией, уже помогают на местах своим канадским коллегам.

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BBC News Русская служба:

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