В Канаде зафиксирован исторический температурный рекорд
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Температура в Литтоне (Британская Колумбия) 29 июня достигала 49,5 градуса по Цельсию. Метеорологи связывают небывалую жару с "тепловым куполом" на западе Канады и северо-западе США.

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В Канаде уже третий день подряд фиксируются небывалые температурные рекорды. Так, в городе Литтон (Британская Колумбия) примерно в 16.20 по местному времени (02.20 мск в среду, 30 июня) метеостанция зарегистрировала 49,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщило в микроблоге Twitter во вторник, 29 июня, министерство по вопросам окружающей среды и изменения климата.

Речь идет о дневном — а также историческом для Канады — рекорде, причем максимальные температуры держатся на западе страны третьи сутки подряд.

Полиция сообщила о десятках смертей

Полиция и местные жители сообщили о десятках смертей в связи с аномальной жарой. Так, в Ванкувере погибли минимум 69 человек, в их числе много пожилых людей с хроническими заболеваниями.

"Мы переживаем самую жаркую неделю в Британской Колумбии", — заявил на пресс-конференции глава провинции Джон Хорган. Он призвал жителей делать холодные компрессы и по возможности находиться в самой прохладной части дома.

Министерство по вопросам окружающей среды обнародовало предупреждение, написав, что "устойчивая, опасная и историческая волна жары сохранится на этой неделе".

Небывалая жара царит и на северо-западе США

В американских Портленде (штат Орегон) и Сиэтле (штат Вашингтон) на северо-западе США тоже зафиксированы самые высокие температуры с 1940 года. Кондиционеры и вентиляторы распроданы во многих местах. Некоторые жители пытаются укрыться от жары в подземных гаражах и даже в автомобилях с кондиционерами.

Метеорологи связывают погодную аномалию с эффектом так называемого "теплового купола", вызванным высоким атмосферным давлением. По словам одного из экспертов, давшего интервью газете The Washington Post, нынешнее природное явление — крайне интенсивное, а сопоставимые феномены регистрируются "в среднем лишь раз в несколько тысяч лет". Тем не менее, по его словам, антропогенные изменения климата "сделали эти типы необычных проявлений более вероятными".

Ранее, 19 июня, глава общественной организации Progress Arizona из города Финикс Эмили Киркленд отмечала, что в штате Аризона воцарилась "апокалиптическая атмосфера с рекордной жарой и дымом от лесных пожаров, который тянется над пустыней Сонора".

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Deutsche Welle

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