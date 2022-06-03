В канадской Британской Колумбии временно разрешили кокаин, МДМА и другие наркотики

Канадские власти объявили, что временно декриминализуют хранение небольшого количества некоторых наркотиков в округе Британская Колумбия.

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Власти пошли на временное, сроком на три года, послабление законодательства после того, как в прошлом году в провинции от передозировки наркотиков погибли более двух тысяч человек.

Это первая попытка декриминализации наркотиков в Канаде.

Взрослым будет разрешено иметь в общей сложности 2,5 грамма опиоидов, кокаина, метамфетамина и МДМА.

Сами эти вещества по-прежнему будут вне закона. Однако при обнаружении небольшого количества отдельных наркотиков для личного употребления у взрослых полиция не будет их арестовывать и конфисковать найденное. Вместо этого им будет предложена информация о доступных медицинских и социальных услугах.

В своем запросе к федеральному правительству в прошлом году власти Британской Колумбии попросили об изменении законодательства, чтобы, как было сказано, избавиться от позора, который часто мешает людям обращаться за помощью.

"Мы идем на эти меры, чтобы спасти жизни, а также дать людям, употребляющим наркотики, возможность выбора и сохранения достоинства", — сказала она.

Мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт заявил, что нынешнее решение знаменует собой фундаментальное переосмысление политики в отношении наркотиков, которая отдает предпочтение здравоохранению, а не наручникам.

Программа будет действовать с 31 января 2023 года по 31 января 2026-го. В схеме есть некоторые исключения: в частности, новые правила не будут применяться на территориях начальных и средних школ, детских учреждений, аэропортов. Послабления не распространяются на военнослужащих Канады.

Пять лет назад в Британской Колумбии была объявлена чрезвычайная ситуация в области охраны общественного здоровья в связи со стремительным ростом числа передозировок. С тех пор смертность от передозировки наркотиками достигла исторического максимума: с 2016 года в провинции от нее умерло более девяти тысяч человек.

В Канаде все чаще звучат призывы к изменению политики в сторону охраны общественного здоровья. С заявлениями о необходимости декриминализовать ряд наркотических веществ выступали чиновники от здравоохранения и Канадская ассоциация начальников полиции.

По словам Беннетт, схема в Британской Колумбии может стать образцом для других юрисдикций в Канаде.

К югу от границы в 2020 году Орегон стал первым штатом США, отменившим уголовное наказание за хранение некоторых запрещенных веществ.

Количество арестов, связанных с хранением наркотиков, сократилось. Однако до сих пор непонятно, побудила ли политика декриминализации большее количество людей обращаться за медицинской помощью.

В самой Канаде в 2018 году федеральные власти легализовали употребление каннабиса в рекреационных целях для взрослых во всей стране.