В Петрозаводске прошли похороны 44-летнего заключенного Евгения Еременко, которого завербовали для участия в войне в Украине. Об этом "Медиазоне" рассказали мать погибшего Татьяна Котенева и ее подруга Марина Городилова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 2020 году Еременко приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Он отбывал наказание в петрозаводской исправительной колонии строгого режима № 9.

В конце мая Еременко перестал звонить матери из колонии, хотя обычно связывался с ней каждую неделю. 14 июня он вышел на связь, неожиданно сообщив, что его временно этапируют в другой регион. Еременко не сказал матери, что едет в Украину, потому что знал, что она будет против, считает Котенева.

"Я бы, наверное, все подняла — истерику, все вот это, чтобы это не допустить. Побежала бы и легла костьми в колонию. Но я не могла бы ему в голову влезть… Он взрослый мужчина. Он только говорил: "Мама, не волнуйся. Что делаю — так надо", — рассказала пенсионерка.

По ее словам, через неделю после разговора Еременко прислал СМС-сообщение другу, в котором попросил его сообщить матери, что с ним все хорошо. Он также рассказал, утверждает женщина, что заключенные все еще едут в поезде, где у них "отобрали даже часы".

14 августа к Котеневой пришли двое мужчин и заявили, что они "от Жени". Их имена в материале "Медиазоны" не указаны, мать погибшего заключенного назвала их "молодыми людьми". Они не сказали ей, кем работают. "Молодые люди" сообщили Котеневой, что ее сын погиб, передали ей награду Еременко ("Медиазона" считает, что речь идет об ордене Мужества, который получают все погибшие на войне в Украине) и свидетельство о его смерти, выданное в самопровозглашенной ЛНР.

В документе, со слов Котеневой, говорится, что Еременко погиб 24 июля в Бахмуте Донецкой области. Этот город находится под контролем Украины, все лето за него идут бои.

"Молодые люди" также рассказали, что тело погибшего "в железном гробу в Ленинграде, в Пулково (аэропорт Санкт-Петербурга — прим. Delfi)". На дополнительные вопросы они отвечали, что "все засекречено".

18 августа тело Еременко привез в Петрозаводск частный водитель, которому Котенева заплатила 26 тысяч рублей (430 евро). Похороны состоялись на следующий день, рассказала подруга матери заключенного Марина Городилова. На прощании она заметила "двух странных парней", которые заявили, что они знали погибшего.

По ее словам, на следующий день после похорон Котенева снова встретилась с "молодыми людьми", а через несколько дней рассказала, что ей компенсировали 145 тысяч рублей (2400 евро) за похороны.

В управлении Федеральной службы исполнения наказания по Карелии не ответили на запрос журналистов, как Евгений Еременко оказался на войне в Украине за восемь лет до окончания срока заключения.

Как предполагает "Медиазона", Еременко был завербован ЧВК Вагнера и попал в Украину вместе с наемниками. О том, что в российских колониях набирают заключенных для участия в войне, в том числе в составе ЧВК, СМИ пишут с июля. В некоторые колонии, как сообщалось, лично приезжал Евгений Пригожин — петербургский бизнесмен, которого связывают с ЧВК Вагнера.

В ИК-9 Петрозаводска, где отбывал наказание Еременко, также приезжали вербовщики. Об этом "Медиазоне" рассказали один из осужденных и местный адвокат Иван Варфоломеев, который представляет интересы десяти заключенных из ИК-9. Юрист допустил, что вербовщики могли быть из ЧВК Вагнера.

В конце июля "Важные истории" сообщили, что в Донбассе погибли не менее трех заключенных петербургской ИК-7 "Яблоневка", завербованные ЧВК Вагнера. Еще двое осужденных из этой колонии получили ранения и были госпитализированы в Луганске. При этом в их медицинских документах указаны не имена, а псевдонимы.

По данным СМИ, среди погибших был Константин Тулинов, который сотрудничал с администрацией СИЗО "Кресты" и избивал сокамерников. Режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своего ютьюб-шоу "Бесогон ТВ" представил его как героя.