В Каспийском море произошел взрыв. В Баку говорят, что это было извержение грязевого вулкана

В воскресенье вечером в Каспийском море произошел взрыв. Поначалу появились сообщения, что извержение воспламенило подводные залежи нефти и газа на каспийском шельфе, однако позже эти предположения были опровергнуты, и власти Азербайджана заявили, что речь идет об извержении грязевого вулкана, а пожара на бакинских нефтепромыслах не было.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным МЧС Азербайджана, жертв и серьезных разрушений нет.

Извержение произошло в районе, где у Азербайджана имеется много нефтегазовых месторождений. В интернете появились фото и видео огненного шара и клубов черного дыма. Пожар продолжался и в понедельник, но, по словам спасателей, наблюдавших за ним с воздуха, был уже не опасен.

Природное явление



Вулкан, ставший причиной ЧП, находится на необитаемом островке Дашлы примерно в 30 км от берега, в 75 км от Баку и в 6 км от морской газовой платформы "Умид". Очаг извержения залегал на глубине около полутора километров.В соцсетях и сетевом издании konkret.az сразу появились предположения, что взрыв случился на платформе или на танкере, но власти поспешили опровергнуть версию о техногенном характере случившегося.

"Все платформы и промышленные объекты компании продолжают работать в штатном режиме", — говорится в пресс-релизе государственной нефтегазовой компании SOCAR.

"В море произошло извержение грязевого вулкана", — заявил российскому агентству ТАСС представитель SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

Азербайджанское Каспийское морское пароходство, в свою очередь, заявило, что взрывов на его кораблях не было.

В интернете было выложено видео с платформы "Умид", подтверждающее, что на ней все в порядке.

Информацию подтвердил глава комитета по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

В заявлении SOCAR подчеркивается, что подобные инциденты случались и раньше.

"Страна огней"



Из примерно тысячи имеющихся в мире грязевых вулканов около 400 находятся в Азербайджане, один из них находится в Локбатане, поселке на окраине Баку.

Связанные с ними возгорания нефти и газа происходили в прошлом достаточно часто. Венецианский путешественник Марко Поло в XIII веке назвал Азербайджан "страной огней".

Грязевые вулканы отличаются тем, что, помимо газов, камней и пепла, извергают большое количество раскаленной грязи.

"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан", — пояснил агентству Интерфакс директор Азербайджанского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли.

"Грязевые вулканы в Азербайджане — одни из самых крупных и активных в мире. В среднем ежегодно случается несколько извержений, и многие из них способны вызвать большой пожар", — написал в "Твиттере" австралийский геофизик Марк Тингей из Университета Аделаиды.

В минувшую пятницу пожар, вызванный разрывом подводного газопровода и бушевавший около пяти часов, случился в Мексиканском заливе.