В Каталонии прошли многотысячные выступления за независимость от Испании
Foto: AP/Scanpix

Массовое шествие по улицам Барселоны с требованием о предоставлении Каталонии суверенитета состоялось за несколько дней до переговоров по этому вопросу между региональным правительством и правительством Испании.

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Сотни тысяч человек в субботу, 11 сентября, вышли на улицы Барселоны с требованием предоставить каталонскому региону независимость от центрального испанского правительства.

Каталонцы 11 сентября отмечают праздник Diada, или Национальный день Каталонии. Ежегодно в этот день сепаратистское объединение ANC (Каталонское национальное собрание) организует акции за независимость региона от Мадрида. В нынешнем году, по данным ANC, в шествии по улицам Барселоны приняли участие 400 тысяч человек.

Для сравнения: в годы, предшествовавшие пандемии Covid-19, число участников этой ежегодной демонстрации превышало миллион человек. К моменту публикации материала DW полиция Барселоны еще не назвала свою оценку числа участников акции нынешнего года.

Победа сепаратистов на региональных выборах в Каталонии

В феврале 2021 года на региональных выборах в Каталонии победу одержал блок националистических партий, выступающих за самоопределение этой северо-восточной области Испании. Одна из этих политических сил — "Левые республиканцы" — выступает за проведение референдума о независимости Каталонии, который был бы признан как Испанией, так и международным сообществом. Организация такого референдума должна обсуждаться на переговорах с Мадридом, считают в партии.

Подобные переговоры между правительством Испании и региональным правительством Каталонии должны пройти уже через несколько дней.

По мнению ряда экспертов, шансы, что премьер-министр Испании Педро Санчес согласится на проведение референдума по вопросу о предоставлении Каталонии независимости, весьма малы. Однако не исключено, что Мадрид пойдет на расширение автономии региона.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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