В католических приютах Ирландии умерли тысячи детей, их матерей унижали и били

В период с 1920-х по 1990-е годы тысячи детей умерли в ирландских приютах для незамужних матерей и их детей при католической церкви, говорится в специальном докладе, рассказывающем о судьбе 56 тыс. живших там женщин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Расследование проводилось по распоряжению ирландских властей. В докладе описывается 18 подобных домов, куда направлялись беременные незамужние девушки. Согласно расследованию, там умерло около 9 тысяч детей.

Как правило, этими заведениями управляли монахини и католические священники. Последние подобные приюты закрыли лишь в 1998 году. Они финансировались государством, и зачастую дети оттуда попадали в другие семьи без согласия матерей. Многих, в частности, усыновили американцы.

Согласно данным расследования, в значительной степени ответственность за то, что незамужние девушки попадали в приюты для матери и ребенка, лежит на их семьях. Но отмечается также, что отношение к ним сформировали институты государства и церкви.

"Похоже, они практически не получали человеческого тепла, и особенно это было очевидно, когда они рожали", — говорится в докладе.

В отчете приводятся анонимные показания, согласно которым, рожениц иногда оскорбляли, унижали и били. В некоторых приютах монахини называли их грешницами и отродьями сатаны. Некоторым матерям, зачастую ставшим жертвами изнасилований и инцеста, не было и 13 лет.

Как говорится в докладе, уровень смертности среди детей, родившихся в таких приютах, превышал официальный показатель практически в пять раз. До 1960-х годов их не спасали, и шансы выжить у таких детей были значительно ниже, чем в обычных семьях. От чего конкретно умирали дети, в отчете не сообщается.

Выяснилось также, что детей с 1943 по 1973 год использовали при тестировании новых видов вакцин. В частности, об этом рассказал один из бывших обитателей такого приюта. В 1961 году его усыновила семья из Филадельфии.

Извинения властей и церкви

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин сказал, что в случившемся виновато все общество. "Мы сделали это сами с собой, мы очень плохо поступили с этими женщинами", — сказал он. Мартин принес извинения от имени государства, отметив, что доклад высветил полное отсутствие эмпатии, понимания и сострадания в течение длительного периода.

"Из доклада становится понятно, что десятилетиями в Ирландии существовала удушающая, деспотичная и женоненавистническая культура, в которой повсеместная стигматизация незамужних матерей и их детей лишила этих людей свободы действий, а иногда и будущего", — заявил министр по делам детей Родерик О'Горман.

Глава католической церкви Ирландии принес извинения всем пострадавшим и поддержал попытки разобраться, что происходило в те годы.

В докладе ничего не говорится о финансовых выплатах, но ирландское правительство заявило, что определенные группы получат компенсацию. Власти также пообещали принять закон, который позволит эксгумировать останки детей, а матери получат доступ к информации о своих усыновленных детях.

Расследование было начато шесть лет назад, когда на территории одного из бывших приютов для матери и ребенка были найдены останки почти 800 детей возрастом от двух дней до девяти лет.

Комиссия, проводившая расследование, обнаружила, что умерло около 15% от общего числа детей, родившихся в приютах.