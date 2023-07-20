В Каунасе отец похитил детей из приюта: он не хотел, чтобы они ходили в школу

В Каунасе отец самовольно забрал из приюта троих своих детей, которые у него были изъяты. Каунасская полиция начала досудебное расследование по факту похищения ребенка, детей разыскивают, и полиция обратилась к общественности за помощью.

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По данным Delfi.lt, детей забрали во вторник из приюта Pastogė. Руководитель учреждения Гражина Диджбалене отказалась что-то рассказывать об этом событии, ссылаясь на проведение досудебного расследования. Каунасская окружная полиция только подтвердила, что начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 156 УК, которой предусмотрена ответственность за похищение ребенка отцом или матерью.

"В целях защиты интересов несовершеннолетних больше информации мы предоставить не можем", — ответили в полиции. Представитель прокуратуры Раса Стунджене сказала, что дети пока не найдены, в настоящее время их интенсивно ищут.

Уже после появления этой публикации на литовском Delfi, в среду днем, полиция распространила просьбу о помощи в обнаружении детей. "18 июля около 09.55 в Каунасе, на ул. П. Плехавичюса, у ворот детского благотворительного центра Pastogė супруги Инга (1983 г.р.) и Миндаугас (1981 г.р.) Вильчинскасы самовольно забрали своих троих детей (2018 г.р., 2016 г.р., 2014 г.р.). Возможно, они уехали на автомобиле VW (немецкая регистрация).

Граждан, знающих о местонахождении несовершеннолетних и их родителей, видевших их, заметивших указанный автомобиль или могущих предоставить любую значимую информацию, просьба звонить по телефону неотложной помощи 112", — объявила полиция.

Драматичную историю этой семьи в начале июня рассказал житель Каунасского района Антанас Кандротас-Целофанас. Опубликованные им видеозаписи, в которых отец комментирует ситуацию, в фейсбуке набрали полмиллиона просмотров.

Литовский портал Delfi связался с Кандротасом-Целофанасом, и он сказал, что ничего не знает о том, что отец забрал из приюта своих детей. По его словам, в последний раз он общался с ним в эти выходные. "Он наверняка уже уехал из Литвы, гарантирую, — считает он. — Если ему это удалось, поздравляю, такой мой комментарий и напишите. Но я ничего не знаю. Попробую ему позвонить, но если он исчез с этими детьми, то наверное и все, он человек толковый".

Отказ от гражданства

Ранее в трансляции Кандротаса-Целофанаса лишившийся детей отец рассказывал, что он отказался от гражданства Литовской Республики и называет себя просто "свободным живым человеком". По его словам, он и его дети не имеют никаких действительных документов.

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"Я отказался от гражданства Литовской Республики, я родился свободным, живым человеком", — объяснял он в трансляции.

Кстати, сам Кандротас-Целофанас признался, что ему трудно понять такую философию. Дети были изъяты из семьи по решению суда, поскольку отец не согласился отправить их в школу.

"Они мне говорили, что есть обязательное образование. Насколько я знаю, обязательно обучение, но ни одно образовательное учреждение обучением не занимается, а занимается обучением по образовательной программе. Образование это дрессировка, дрессируют собак. Обучение это совершенствование, углубление знаний, познание природы и всего остального. А они говорят, что образование — это хорошо, и жили бы в компьютере. Сын принес из школы листовку, где было написано: "Пользуйся тиктоком и будешь счастлив"", — сказал лишившийся детей отец.

Он утверждал, что не видел решения суда, позволяющего изъять у него детей, потому что получив, просто разорвал его. "Они мне сказали: ты обжалуй решение суда. Но я сказал, что лица, указанные в судебном постановлении, не имеют к нам никакого отношения", — пояснил мужчина.

По данным Delfi.lt, после публикации этой истории с отцом связались юристы и предложили безвозмездно помочь ему вернуть детей. Однако сотрудничество не получилось, так как мужчина подписал доверенность просто как "живой человек", а такой документ не имеет юридической силы, поэтому адвокаты не могли подать жалобы в суд или представлять его каким-либо иным образом. Когда представителей Службы защиты прав детей и усыновления попросили прокомментировать ситуацию, они ответили, что реагируют на любую информацию о нарушениях прав ребенка.

"Бывают случаи, когда по разным причинам нахождение ребенка в семье может представлять опасность, в таких случаях защитники прав ребенка перемещают его в безопасную среду. Упомянутый вами случай не является исключением, всем детям семьи в муниципальном учреждении опеки были обеспечены безопасные условия. Семье предложена помощь", — говорится в полученном комментарии.