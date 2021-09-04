В Каунасе прошло шествие сообщества ЛГБТК+ Kaunas Pride. Задержаны 13 человек.
Foto: DELFI: Orestas Gurevicius

Впервые в истории Каунаса прошел марш представителей сексуальных меньшинств Kaunas Pride. Организаторы говорят, что это не праздник сообщества, а мирный протест, направленный на привлечение внимания к проблемам меньшинств. Марш вызвал большое сопротивление общественности, и муниципалитет Каунаса также выступил против него. Опасаясь возможных провокаций и даже беспорядков, участников Kaunas Pride наряды полиции.

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В субботу центр Каунаса окружили многочисленные наряды полиции. Впервые в истории города во время шествия сообщества ЛГБТК+ Kaunas Pride опасаются возможных провокаций. За несколько часов до марша на аллее Лайсвес движение по прилегающим улицам было перекрыто, патрулируют стражи порядка в форме и штатском. В случае беспорядков будут привлечены спецназ и сотрудники Службы общественной безопасности, которые подавляли беспорядки возле Сейма.

"Мы повсюду" — девиз проходящего впервые в истории города Kaunas Pride, участники которого закрывают лица розовыми масками с надписями "Тишина = Смерть". Таким образом представители сексуальных меньшинств подчеркивают необходимость вслух говорить о существующих проблемах

"Эта суббота будет другой для жителей Каунаса", — сказали полицейские накануне Kaunas Pride. Опасаясь, что марш сообщества ЛГБТК + Kaunas Pride может превратиться в массовые беспорядки, в Каунасе были приняты чрезвычайные меры безопасности. На аллее Лайсвес после ночи появились заграждения, отделяющие участников марша от зрителей. В полиции сообщили, что перед мероприятием будет перекрыто движение автомобилей на въездах на аллею Лайсвес, а также на железнодорожных и автобусных вокзалах, куда будут приезжать участники марша из других городов.

Учитывая напряженность в городе и угрозу нападений, участникам марша настоятельно не рекомендуется открыто носить с собой ЛГБТ-атрибутику и плакаты, доставать их только во время мероприятия и прятать после мероприятия.

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