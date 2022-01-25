В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилось электричество
Foto: DELFI

В трех странах, объединенных одной энергосистемой, прошли масштабные перебои в подаче электричества. Точная причина неизвестна. В Ташкенте остановилось метро, в Бишкеке погасли светофоры.

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В трех странах Центральной Азии произошли отключения электричества, перебои с подачей электроэнергии зафиксированы на юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в Узбекистане, в Ташкенте.

С советского периода Казахстан, Киргизия и Узбекистан находятся в единой энергосистеме.

В Алма-Ате электричество пропало в части районов города утром 25 января. В некоторых домах подачу электроэнергии восстановили, сообщил РБК местный житель. Издание Orda сообщает, что электричества также нет в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области. В акимате (администрации) Алма-Аты сообщили, что в городе упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях, ведутся работы по переподключению. Казахстанская энергокомпания "Самрук-Энерго" сообщила, что произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями общей энергосистемы. Энергоснабжение восстановлено примерно наполовину.

В Бишкеке электричество отключилось около полудня, передает Akipress. В городе перестали работать светофоры. Также отключено электроснабжение в городе Ош, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей.

В Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро, пишет "Газета.uz". Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в отдельных регионах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме.

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