В Казахстане обновили данные о задержанных в ходе массовых беспорядков в Алматы

В Казахстане число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Власти сообщили о возбуждении почти 700 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Более тысячи человек остаются под административным арестом.

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"С начала антитеррористической операции задержано 2748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъяты 131 единица огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов", — заявили в городской комендатуре агентству KazTAG во вторник, 18 января.

Два дня назад полиция сообщила, что в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране погибли 225 человек.

Почти 700 уголовных дел

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин на брифинге 18 января сообщил о возбуждении 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в ходе протестов и беспорядков. "По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В том числе 44 по актам терроризма, 15 — по убийствам, шесть дел по фактам пропаганды и призывам к захвату власти", — сказал Саргазин.

Он отметил, что в рамках этих дел задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, из них 695 арестованы.

Как сообщил Саргазин, казахстанские суды также рассмотрели более 8,3 тыс. административных дел, связанных с январскими событиями. "Всего судами рассмотрено 8354 административных дела. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяния виновных лиц. 3337 правонарушителей были лишь предупреждены без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа. По 1653 делам судом применен штраф", — сказал старпом казахстанского генпрокурора.

Массовые протесты в Казахстане

Массовые акции протеста в Казахстаневспыхнули 2 января. Первоначально люди вышли на улицы из-за роста цен на топливо, но вскоре на митингах стали звучать политические требования. В ночь с 4 на 5 января в Алматы произошли масштабные столкновения граждан с силовиками.

После этого правительство Казахстана ушло в отставку, президент Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение, а затем лично возглавил Совет безопасности, председателем которого был экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

6 января в Казахстан по просьбе Токаева прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января подразделения сил ОДКБ начали покидать Казахстан. В последовавшие за протестами дни в отставку с руководящих постов в государственных и коммерческих структурах стали уходить родственники экс-президента Назарбаева.