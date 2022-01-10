В Казахстане освобожден объявленный участником беспорядков музыкант из Киргизии

Музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, которого накануне показали по казахстанскому госканалу как участника беспорядков за деньги, отпустили и везут на родину. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на "Вечерний Бишкек" и его источники.

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Государственном комитете национальной безопасности Киргизии подтвердили, что Рузахунова освободили, передает "Sputnik Кыргызстан".

Накануне государственный телеканал Qazaqstan опубликовал видео, на котором мужчина со следами побоев на лице признается, что участвовал в беспорядках после того, как с ним связались "незнакомые люди" и предложили за это 200 долларов.

"Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет, 2 числа я прилетел в Алматы и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана, но я понимал, не о чем они говорят", — говорил мужчина на видео. Сейчас оно удалено.

В мужчине на видео опознали киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова. Его знакомые предположили, что музыкант мог поехать в Казахстан для выступления во время праздников.

Киргизия направила Казахстану ноту протеста в связи с его задержанием.