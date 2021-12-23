В Казахстане отменена смертная казнь
Foto: Panther Media/Scanpix

В Казахстане отменена смертная казнь. Верхняя палата парламента Казахстана — Сенат — в четверг, 23 декабря, приняла закон о внесении в законодательство поправок, которые исключают смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса страны. Теперь этот документ направлен на подпись президенту.

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"Из Уголовного кодекса статья 47 "Смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо. Поправками исключаются санкции, которые в действующей редакции УК содержат наказание в виде смертной казни", — говорится в заключении сенатского комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Принятие соответствующего закона стало необходимым после того, как в январе Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. "Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь", — пояснили в комитете Сената.

Действующая норма законодательства Казахстана

В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех случаях суд имеет возможность заменить ее пожизненным лишением свободы.

В настоящее время в Казахстане действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года бывший президент страны Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса о ее отмене. Указ елбасы вступил в силу с 1 января 2004 года.

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