В Казахстане разбился военный самолет Ан-26. Есть погибшие

В Казахстане в аэропорту Алма-Аты потерпел крушение самолет Ан-26, сообщает inform.kz. На борту было шесть человек.

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В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет летел из города Нур-Султан и разбился при посадке. На его борту находились шесть человек.

"Сегодня около 17:20 часов при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — сообщает аэропорт.

По предварительной информации, четверо погибли, двое пострадали. Их отправили в Илийскую районную больницу.