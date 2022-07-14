В Казахстане создадут условия для релокации ушедших из РФ компаний

По словам главы республики, соответствующие поручения он давал и раньше, но сейчас необходимо активизировать работу. В первую очередь, считает Токаев, привлечение западного бизнеса поможет нарастить производство товаров глубокой переработки.

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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать привлекательные условия для релокации в Казахстан компаний, покинувших российский рынок. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан", — заявил Токаев на заседании правительства страны.

Пока что, по оценке президента Казахстана, процесс релокации идет недостаточно активно: "Я поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет".

После начала российского вторжения в Украину многие зарубежные компании заявили, что полностью или частично прекратят работу в РФ. По оценке Школы менеджмента Йельского университета, речь идет о более чем тысяче фирм (в первую очередь, из США, Европы и Японии).