В Казахстане во время январских беспорядков погибли 230 человек

В Казахстане на мирные митинги в январе, которые переросли в массовые беспорядки, вышли 50 тыс. человек. Об этом сообщает Sputnik Kazakhstan со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

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Большинство митингующих собрались в Алма-Ате — около 30 тыс. человек.

В ведомстве уточнили, что в январских погромах погибли 230 человек, среди них — 19 военных и силовиков.

"Двадцать мирных граждан случайно попали под обстрел. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются", — сказал генпрокурор Берик Асылов.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты, граждане выражали недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

В феврале по подозрению в бездействии во время массовых беспорядков в Казахстане был задержан бывший министр обороны республики Мурат Бектанов. Он возглавлял Минобороны с августа 2021 года, 19 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности.