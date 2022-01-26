В Казахстане задержаны вице-министр и глава компании, связанной с дочерью Назарбаева
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Две недели назад президент Казахстана распорядился лишить компанию "Оператор РОП" права собирать утилизационные сборы. Теперь ее директор покончил с собой, задержаны председатель правления и вице-министр экологии, сообщают местные СМИ.

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Правоохранительные органы Казахстана задержали вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и главу компании "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Информацию об этом Агентство по противодействию коррупции подтвердило в среду, 26 января, местным СМИ, в частности Tengrinews.kz и Zakon.kz.

Обоих задержанных подозревают в коррупционных преступлениях, их поместили в изолятор временного содержания Нур-Султана.

Управляющий директор "Оператора РОП" покончил с собой

В тот же день в департаменте полиции Нур-Султана сообщили о самоубийстве управляющего директора ТОО "Оператор РОП" Руслана Шамшиева. Эту компанию, которая занималась организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов, а также утилизационными платежами, казахстанские СМИ связывают с дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алией Назарбаевой.

Ахметжан Примкулов был вице-министром Казахстана с июля 2019 года. Одним из вопросов, которым он занимался на своем посту, была утилизация мусора. Медет Кумаргалиев с ноября 2019 года возглавлял правление компании "Оператор РОП".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января поручил правительству принять меры, чтобы компания "Оператор РОП" больше не распоряжалась утилизационным сбором. По словам главы государства, этими платежами должна заниматься государственная организация.

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