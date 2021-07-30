В Казани арестован создатель финансовой пирамиды Finiko. Этим летом она рухнула

Суд в Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина по обвинению в мошенничестве. Его компания привлекала "инвесторов", обещая необычно высокую доходность. Этим летом вкладчикам перестали выплачивать деньги, а их аккаунты оказались заблокированы. В полицию поступило более тысячи заявлений от вкладчиков, а самый большой вклад в пирамиду составил 8 млн рублей. Некоторые, чтобы вложиться в Finiko, брали большие кредиты.

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Доронину предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней - десять лет лишения свободы. В пятницу его задержала полиция в Казани.

Сам он заявил в суде, что не согласен с обвинением, но готов к "аргументированному диалогу".

"В согласованное время допроса я явился добровольно, я ни от чего не отказывался. И если есть возможность провести какое-то разбирательство по поводу обвинения, при этом дать мне возможность по моим обязательствам нести ответственность перед пользователями системы сейчас, это для меня сейчас будет лучший выбор… Обвинение в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу", - заявил он на заседании (цитата по РИА Новости).

Finiko с 2018 года привлекала клиентов, обещая им высокоэффективные инвестиционные вложения, говорится в сообщении МВД Татарстана. Сама компания при этом была зарегистрирована за пределами России, сообщало МВД.

В феврале этого года Банк России присвоил Finiko статус компании, имеющей признаки финансовой пирамиды.

Что известно о Finiko



Finiko - это "автоматизированная система генерации прибыли", - говорится на сайте компании. Она работает "по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов".

Компания обещала начислять клиентам доход ежедневно, "кроме выходных и праздничных дней".

Клиентам предлагали различные программы. Например, предлагалось внести депозит от 1000$ во внутренней валюте Finiko (цифрон или CFR, который не торгуется на криптобиржах и курс которого полностью регулирует Finiko).

Доходность этого депозита, как обещала компания, должна составлять до 30% в месяц. По данным ЦБ РФ, максимальная ставка по рублевым вкладам в банках из топ-10, в июле 2021 года составляет 5,462% годовых.

Кроме того, компания предлагала инструменты для предпринимателей. Например - сокращение любых ежемесячных расходов в два раза, "инвестиции в перспективные бизнес-проекты традиционного сектора", "новый формат благотворительности, где деньги, вложенные один раз, работают долгое время", а также "низкорисковые инвестиции".

К последним компания относила инвестиции в зарубежную недвижимость с получением "гарантированного пассивного дохода до 30% годовых".

"На сегодня есть несколько объектов недвижимости, в том числе потрясающий объект недвижимости в Таиланде (остров Пхукет), с гарантированной доходностью до 100% годовых", - обещали в компании.

Что известно о создателях Finiko



Finiko основали Кирилл Доронин, Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович. О них рассказывало издание "Бизнес Online".

Доронин родом из Казани. По его собственным словам, с детства он живет с инвалидностью - у него потеряно 80% слуха. Доронин ходит со слуховым аппаратом, но полностью слух он не компенсирует, признавался он.

С 17 лет Доронин начал увлекаться психологией, экономикой и эзотерикой. В начале 2010-х годов он выпустил под псевдонимом Кир Юрин книгу "Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов". По его словам, он напечатал 1000 экземпляров книги на последние деньги из зарплаты, но в продажах она провалилась.

Эдвард Сабиров в Finiko позиционировал себя как руководителя отдела трейдинга. По его словам, трейдингом он занимается 11 лет, а научила его этому мама. С Дорониным они познакомились около трех лет назад, Сабиров поделился с ним идеей создать школу трейдеров, и они начали сотрудничать, рассказывал он.

По словам Эдварда Сабирова, третий сооснователь компании Марат Сабиров не приходится ему родственником, они просто однофамильцы. Марат присоединился к команде в начале 2020 года и отвечал в Finiko за сервис кешбека. В компании его называли "крипто-Наполеоном".

Зыгмунт Зугмунтович называл себя человеком, который связывает команду остальных организаторов. Такое имя указано у него в паспорте, который он демонстрировал публично. Согласно документу, Зыгмунту 22 года, а родом он из Нижнекамска.

По его словам, еще будучи школьником, он заказывал вещи на Aliexpress, а потом перепродавал их дороже через соцсети. Позже он переехал в Казань, где начал совмещать торговлю с работой на автомойке.

В Казани Зыгмунтович познакомился с Дорониным. По данным "Бизнес Online", это произошло на "Фабрике предпринимательства", в рамках которой Зыгмунтович занимался выращиванием клубники на полях в поселке Богатые Сабы в 80 км к востоку от Казани.

Как пирамида рухнула



Летом этого года Finiko перевела все расчеты со вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK. После этого стоимость токена резко выросла, а затем начала падать, и на данный момент продолжает падение. После резкого роста FNK компания приостановила выплаты вкладчикам, а затем их аккаунты оказались заморожены.

"О проблемах в компании я начала догадываться, наверное, в мае 2021 года, когда только сообщили, что появится собственная криптовалюта FNK. Обещались какие-то баснословные суммы за 1 FNK-токен. Меня это тогда уже смутило. Я своей маме сказала, что буду выводить депозит, но мама в погоне за пассивным доходом просила этого не делать. Деньги были ее. Когда пошел у нас вывод в FNK, курс генерировался самой компанией. Мне пришло 1,6 тысячи долларов в виде FNK, выводились они по цене 29 долларов за один токен. В последующем я продала 1 FNK уже за 1,5 доллара. Потеря составила примерно 98 процентов", - рассказала "Бизнес Online" одна из вкладчиц Finiko.

Сам Доронин отрицал крах Finiko. В одном из своих инстаграм-эфиров в конце июля он рассказал, что уже набрал новую команду трейдеров, специалистов и ученых, чтобы создать новую компанию и начать выплаты вкладчикам Finiko, сообщало издание vc.ru. Сейчас инстаграм-аккаунт Доронина удален.

В проблемах Finiko Доронин обвинил своих партнеров - Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. По его словам, они его "выперли из компании" и он не мог с ними связаться с начала июля.

Те, в свою очередь, 17 июля рассказали, что 1 июля Доронин улетел в Турцию на переговоры и попросил перевести ему все деньги вкладчиков. Через несколько часов, по их словам, он перезвонил и сказал, что ему угрожали оружием и заставили вывести все деньги.

Что произошло со вкладчиками



27 июля начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров сообщил, что в правоохранительные органы поступило более сотни заявлений от жителей республики, которые стали вкладчиками финансовой пирамиды Finiko.

"В правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от татарстанских вкладчиков финансовой организации Finiko. В целом по стране больше тысячи заявлений", - сказал он журналистам, добавив, что реальное количество вкладчиков гораздо больше.

Самый большой вклад среди заявителей, обратившихся в полицию, составил 8 млн, сказал Давлетьяров.

Всего, по данным прокуратуры Татарстана, основатели Finiko получили от вкладчиков 80 млн рублей. Однако, издание "Бизнес Online" со ссылкой на свои источники писало, что за два года существования Finiko привлекла почти 7 млрд рублей.

После краха пирамиды вкладчики Finiko начали создавать чаты в связи ситуацией и обращаться в СМИ. Как рассказали некоторые из вкладчиков, чтобы вложить деньги в Finiko они брали кредиты.

"Зашли в Finiko мы в районе ноября 2020 года. Моя жена взяла кредит на себя в 250 тысяч рублей. Затем еще взяли кредит в 250 тысяч, чтобы в Finiko зашел я. В начале дела шли хорошо, мы даже строили планы. Не собирались разбогатеть, но дополнительный доход, конечно, хотелось. <...> Мы остались с невыплаченным кредитом, я сейчас после операции дома, у меня реабилитация будет только три месяца! Как выплачивать кредит, не знаем", - рассказывал "Бизнес Online" один из вкладчиков.