В Казани задержали школьницу, которая пыталась поджечь военкомат

В Казани полицейские задержали ученицу 11 класса, которая пыталась поджечь военкомат, сообщает Baza.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
У девушки было при себе три "коктейля Молотова", два она кинула в военкомат, но не попала и смогла поджечь только траву возле здания.
Трети "коктейль" у нее нашли при себе, когда ее задержали. Девушка объяснила полицейским, что она хотела поджечь военкомат потому, что выступает против войны и мобилизации.
Всего с начала мобилизации произошло около 16 попыток поджечь военкоматы и один офис "Единой России".
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.