В Казани задержали школьницу, которая пыталась поджечь военкомат

В Казани полицейские задержали ученицу 11 класса, которая пыталась поджечь военкомат, сообщает Baza.

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У девушки было при себе три "коктейля Молотова", два она кинула в военкомат, но не попала и смогла поджечь только траву возле здания.

Трети "коктейль" у нее нашли при себе, когда ее задержали. Девушка объяснила полицейским, что она хотела поджечь военкомат потому, что выступает против войны и мобилизации.

Всего с начала мобилизации произошло около 16 попыток поджечь военкоматы и один офис "Единой России".