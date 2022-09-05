В Кельне прошел митинг против поставок оружия Украине
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Кельне несколько сотен пророссийских демонстрантов в воскресенье, 4 сентября, вышли на митинг против поставок германского оружия в Украину. Протестующие также требовали отмены санкций против России и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

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По разным данным, на митинге присутствовало от 400 до 800 человек. Заявленное число участников до начала мероприятия составляло 1000-2000. Телекомпания WDR отмечает, что митингующие выступали в поддержку агрессивных действий РФ против Украины, оправдывая их необходимостью самообороны. Помимо представителей русскоязычной диаспоры, проживающей в ФРГ, в демонстрации приняли участие известные правые экстремисты из Северного Рейна — Вестфалии и Восточной Германии.

Организаторы митинга собирали пожертвования для поддерживаемых Россией сепаратистских сил в Донбассе, пишет агентство Reuters.

Протесты против пророссийского митинга

В ответ на пророссийский марш в центре Кельна прошли контрдемонстрации тех, кто выступает против смягчения политики по отношению к России. Как сообщают СМИ, эти шествия также собрали несколько сотен участников.

В районе акций дежурил большой контингент полиции. В сторону участников пророссийского митинга летели бутылки и петарды. При этом, по словам полицейских, демонстрации прошли без серьезных инцидентов.

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