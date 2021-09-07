В Кемеровской области убиты две школьницы. Задержан судимый за сексуальное насилие

Двух пропавших в Кузбассе 10-летних девочек, которые накануне не вернулись домой из школы, нашли мертвыми. По подозрению в их убийстве задержан ранее судимый 41-летний мужчина, сообщил Следственный комитет. По данным СМИ, задержанный был судим за преступление сексуального характера и освободился два года назад.

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Две 10-летние девочки-одноклассницы пропали в городе Киселевск Кемеровской области 6 сентября. Дети ушли в школу и не вернулись, после чего, уже ночью, их родители обратились в правоохранительные органы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Для поиска пропавших школьниц по указанию главы кемеровской полиции был поднят весь личный состав органов внутренних дел, сообщается на сайте кемеровского управления МВД. Полицейские и волонтеры сформировали для поиска девочек совместные группы.

Также на поиски девочек выехала следственная группа, в том числе следователи-криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел. Они стали устанавливать и отрабатывать круг общения школьниц, проверять адреса их знакомых, одноклассников и близких родственников.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил дело о пропаже девочек на контроль центрального аппарата ведомства.

На следующий день, 7 сентября, региональный СК сообщил, что девочки найдены убитыми — их тела с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из заброшенных домов Киселевска.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц, малолетних).

Также 7 сентября СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве школьниц — им оказался 41-летний житель расположенного недалеко от Киселевска города Мыски.

В СК сообщили, что ранее задержанный уже был судим, но не уточнили, по какой именно статье.

А СМИ уточнили

По данным источника "Интерфакса", задержанный ранее отбывал наказание за преступление сексуального характера и освободился из колонии около двух лет назад.

Ранее в соцсетях и местных телеграм-каналах были опубликованы видеозаписи с камер видеонаблюдения из местного магазина "Мария-РА". На видео видно, как девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, судя по видео, покупает им сладости. На видеозаписи указаны дата и время — 6 сентября 17:03. На другой видеозаписи видно, как мужчина вместе со школьницами уходят из магазина в сторону стоянки и скрываются за гаражами.

В местной полиции сообщали, что подозреваемого установили в течение нескольких часов после начала поисков девочек в результате обработки информации с камер видеонаблюдения. Также, по данным полицейских, сначала задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого в убийстве школьниц, и уже после этого обнаружили тела девочек.

Позже в соцсетях появилась информация, что задержанный признался в изнасиловании и убийстве школьник, а также сам показал правоохранителям, где спрятал их тела, но официально эта информация не подтверждена.

Дело о халатности

Имя подозреваемого официально не называется, но, по данным СМИ, это Виктор Пестерников. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что после освобождения из колонии Пестерников несколько раз нарушал условия надзора, но оба раза полиция ограничивалась предупреждениями.

В отношении сотрудников органов профилактики, осуществлявших надзор за мужчиной после его освобождения из колонии, возбуждено уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК, до семи лет лишения свободы), сообщили в СК.

По данным следствия, после освобождения мужчина уехал жить в другой город, но на учет в органы профилактики не встал.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в апреле 2009 года мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за насильственное преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года мужчина освободился, его поставили на административный надзор, и до апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения.

На фоне произошедшего журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не считают ли в Кремле необходимым ужесточать или пересматривать законодательство по части наказания педофилам.

"Никакой работы в администрации президента на этот счет не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы", — заявил в ответ Песков (цитата по Интерфаксу).

В Госдуме, в свою очередь, собираются заняться разработкой идеи об электронных браслетах для вышедших на свободу педофилов, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн.