В Киев прибыл премьер-министр Японии. Теперь воюющую Украину посетили все лидеры "Большой семерки"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телекомпания NHK. Кисида стал последним из лидеров "Большой семерки", посетившим страну после начала полномасштабного российского вторжения.

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Министерство иностранных дел Японии сообщило, что цель визита Кисиды — продемонстрировать поддержку и солидарность с Украиной. Премьер-министр также выразит "свое уважение мужеству и стойкости украинского народа, вставшего на защиту своей родины", — говорится в сообщении ведомства.

Поездка японского лидера в Киев также связана с подготовкой к саммиту "Большой семерки", который пройдет в мае в Хиросиме. По словам Кисиды, форум должен продемонстрировать твердое стремление поддерживать международный порядок и принципы верховенства права в ответ на российское вторжение в Украину.

Хотя Токио последовательно поддерживает Киев и международные санкции против Кремля, японский премьер-министр был единственным лидером "Большой семерки", не посещавшим Украину после начала полномасштабной войны.

Визит Кисиды не был анонсирован заранее — после переговоров в Индии японский премьер-министр вылетел в Польшу, откуда на поезде отправился в Киев. Предполагается, что по возвращении он также встретится с польским руководством.

Переговоры Кисиды и Зеленского пройдут параллельно с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Накануне он провел неформальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сегодня пройдут официальные переговоры на уровне делегаций.