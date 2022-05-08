В Киев прибыла председатель немецкого бундестага Бас

Председатель германского бундестага Бербель Бас вместе со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком почтила память жертв национал-социализма и возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве.

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То, что ее пригласили в Украину на памятные мероприятия, посвященные 77-летию окончания Второй мировой войны в Европе "как представителя страны, которая несет ответственность" за эту войну, "является большим шагом", заявила Бас 8 мая во время своего выступления в украинской столице.

Говоря об агрессивной войне России против Украины, Бас указала, что она должна прекратиться. По словам политика, ее визит также является знаком в пользу демократии и общеевропейских ценностей. Ранее главу бундестага принял президент Украины Владимир Зеленский.

Бербель Бас прибыла в столицу Украины утром 8 мая. Как сообщила журналистам спикер германского парламента, все прошло "без инцидентов и задержек". Согласно сведениям пресс-секретаря, сначала председатель бундестага встретилась с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

После того как правительство в Киеве отказалось принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, что вызвало сильное раздражение в Берлине, Бас стала первым высокопоставленным представителем Германии, посетившим Киев в разгар войны, развязанной Россией. Ее визит в Киев был запланирован еще в апреле. Между тем Зеленский вновь пригласил в Украину президента ФРГ и все правительство Германии.