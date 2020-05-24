В Киеве активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский

На майдане Независимости в центре Киева прошла акция "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш". Поводом стала первая годовщина президентских полномочий Владимира Зеленского, передает "Интерфакс".

По данным источника, на площади собралось около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад", которые и выступили организаторами акции.

Участники акции потребовали прекратить политический курс Украины, который они назвали сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам.

В анонсе мероприятия говорилось, что "Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России, а значит, мы должны напомнить власти, что в этой стране еще граждане".

После собрания на площади участники акции пришли к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где Зеленский владеет квартирой.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", к зданию подошли около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".

Активисты называют целью сегодняшней акции необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, "реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе".

Они обклеили забор и ворота вокруг дома, где Зеленский владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна.

После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.