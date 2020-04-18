В Киеве из-за природных пожаров превышена концентрация вредных веществ

В экосистемах Киева и области за сутки было зафиксировано 37 природных пожаров. К тушению привлечены более тысячи человек. Превышены ПДК формальдегида, диоксидов серы и азота.

За последние сутки в экосистемах Киева и области было зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников, сообщает управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) в субботу, 18 апреля. Это привело к превышению предельно допустимой концентрации продуктов горения — в частности, формальдегида, диоксида серы и диоксида азота — в Киеве.

К тушению пожаров привлечены более 1000 сотрудников экстренных служб, подчеркнули в администрации города. Киевские власти призывают без необходимости не выходить на улицу и держать окна закрытыми. По данным КГГА, радиационный фон в столице и области остается в пределах нормы.

Киев по состоянию на 15.00 по местному времени 18 апреля занимал третье место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, однако уже к 18.00 входил лишь в четвертую десятку. Индекс загрязнения в столице Украины в отдельные часы составлял 151, следует из мирового рейтинга качества воздуха IQAir. В бывшей столице Мьянмы Янгоне этот показатель составляет 156, в столице Индонезии Джакарте — 154, в китайском Пекине — 117, а в индийском Нью-Дели — 93.

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал причиной загрязнения воздуха в столице пожары в Житомирской области. По его словам, к тушению привлечены сотни человек, десятки единиц спецтехники и авиация.

ПРИЧИНА загрязнения воздуха вокруг Киева — серым на сх.- пожары в Житомирской обл. Прогорело 7800га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано -6, локализовано-5, на 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 людей. Справимся! pic.twitter.com/NUHkf3mI1G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 18, 2020

Дым от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС достиг Киева

Между тем несколько дней назад Киева достиг дым от пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС). Возгорание началось 4 апреля, позднее ситуация ухудшилась из-за шквального ветра. Огнеборцам удалось справиться с пламенем, однако ветры привели к возникновению новых очагов возгорания. Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин особо выделил отсутствие угрозы для защитного саркофага над разрушенным четвертым блоком ЧАЭС и хранилища ядерных отходов. По его данным, спасатели создали резерв сил на случай ухудшения обстановки. Радиационный фон в зоне отчуждения в норме, подчеркнул Чечеткин.