В Киеве найден мертвым депутат Верховный Рады Давиденко

47-летний народный депутат Верховной Рады Валерий Давиденко был найден мертвым в туалете в собственном офисе, сообщил в субботу заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", — написал Геращенко в "Фейсбуке".

По предварительным данным, законодатель покончил с собой, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк. Как сообщается, его тело нашла уборщица.

47-летний Валерий Давыденко — предприниматель и политик, народный депутат Украины двух созывов. В 2013-14 годах был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Давиденко был беспартийным и представлял в Раде один из округов Черниговской области.

Законодатель был членом депутатской группы "Доверие", которая часто голосует вместе с партией президента Владимира Зеленского "Слуга народа". В прошлом входил во фракцию "Блок Петра Порошенко".

В офисе депутата работает оперативная группа полиции. Туда прибыл и глава украинской полиции Игорь Клименко и руководитель управления полиции по Киеву Андрей Крищенко.