В Киеве назвали "опасной ложью" слова Шойгу о "грязной бомбе"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "опасной ложью" обвинения министра обороны России Сергея Шойгу в адрес официального Киева в планах взорвать в Украине "грязную бомбу", сообщает Deutsche Welle.

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"Российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу", столь же абсурдна, сколь и опасна. Во-первых, Украина является приверженным участником ДНЯО: у нас нет "грязных бомб", и мы не собираемся иметь их. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - написал Кулеба в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже прокомментировал утверждения России о якобы подготовке Украиной провокации с применением "грязной бомбы".

"Если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", - заявил глава украинского государства.

"Всюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это - об украинцах. Там, где Украина - никогда не уничтожается жизнь", - добавил Зеленский, призвав международное сообщество "максимально жестко" отреагировать на заявления Москвы.

Pанее днем 23 октября министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьен Лекорню провели телефонные переговоры, заявляет Минобороны РФ. В сообщении говорится, что была обсуждена ситуация в Украине, "которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации".

В ходе беседы, по данным Минобороны РФ, Шойгу "довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Позднее Шойгу провел беседу с министром обороны Турции Хулуси Акаром. По данным Минобороны РФ, глава российского ведомства изложил своему турецкому коллеге аналогичные тезисы.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в телефонном разговоре c Шойгу подтвердил стремление к мирному урегулированию конфликта в Украине. В заявлении Лекорню говорится, что Франция отказывается быть втянутой в любую форму эскалации украинского конфликта, особенно в том, что касается ядерных вариантов. В ближайшее время Лекорню также планирует провести переговоры с министром обороны Украины.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности.

Также 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, сообщило российское ведомство. По его данным, участники беседы обсудили ситуацию в Украине. Пентагон пока не подтверждал факт переговоров.

Между тем министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг Сергея Шойгу о том, что Киев при поддержке западных стран планирует действия, направленные на эскалацию конфликта в Украине. "Министр обороны опроверг эти заявления и предупредил, что подобные утверждения не следует использовать в качестве предлога для еще большей эскалации", - говорится в сообщении британского оборонного ведомства. В ходе телефонных переговоров с британским коллегой Шойгу выразил озабоченность возможными провокациям со стороны Украины с применением "грязной бомбы", сообщило Минобороны РФ. Ранее глава российского ведомства обсудил этот вопрос с министрами обороны Франции и Турции.