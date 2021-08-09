В Киеве назвали темы предстоящих переговоров Зеленского и Байдена
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоится в Вашингтоне в конце августа, будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень", — рассказал Кулеба в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" в воскресенье вечером.

По словам министра, во втором блоке будут обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма.

"Куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться", — добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Третьим блоком вопросов на переговорах, отметил Кулеба, станет экономика.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики… готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", — сказал Кулеба.

Ранее глава МИД Украины встретился в Вашингтоне с советником президента США Джейкобом Салливаном. В ходе переговоров они, в числе прочего, обсудили подготовку визита Зеленского в США и его встречу с Байденом.

Встреча президентов США и Украины состоится 30 августа в Белом доме.

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Интерфакс

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Интерфакс

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президент США Владимир Зеленский Джо Байден Донбасс Крым США Украина
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