В Киеве объявлен комендантский час

Мэр столицы Украины Виталий Кличко попросил жителей Киева отказаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Он также предупредил о возможности появления в городе террористических групп.

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Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в Киеве комендантского часа. "На сегодняшний момент введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещение по городу ограничено", - сказал глава киевской горадминистрации в четверг, 24 февраля, в эфире телеканала "Украина 24". Кличко отметил, что на данный момент выезд из столицы и въезд в нее не ограничены, однако попросил киевлян без крайней необходимости не выходить из дома, а при передвижениях по городу иметь при себе удостоверение личности. "Ситуация в Киеве контролируемая, однако есть возможность появления террористических групп", - предупредил мэр Киева.

В столице Украины объявлен набор по ускоренной процедуре в территориальную оборону города, бомбоубежища в случае бомбардировок и включения сирены должны быть открыты. В качестве бомбоубежищ могут использоваться также станции метро глубокого залегания. В них, по подсчетам властей Киева, могут укрыться до 2 млн человек, хотя Кличко добавил, что, на его взгляд, вероятность бомбардировок Киева ракетами и с самолетов низкая.

Инфраструктура Киева и общественный транспорт, по словам Кличко, работают без перебоев, дороги на ключевых въездах в город будут перекрыты бетонными плитами и конструкциями, сдерживающими продвижение тяжелой техники. Занятия в школах с 24 февраля отменены, детские сады закрыты. Медицинские учреждения работают в усиленном режиме, проезд в транспорте - бесплатный.

После того как президент РФ Путин объявил войну Украине и российские войска атаковали ее границы со стороны РФ и Беларуси, президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение на 30 дней - до 27 марта.