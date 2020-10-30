В Киеве около тысячи пикетчиков требуют отставки членов Конституционного суда

Митингующие добиваются перезагрузки Конституционного суда Украины. Депутат от фракции "Голос" сообщил, что подал заявление об уголовном производстве по факту попытки узурпации власти членами КСУ.

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В столице Украины Киеве около тысячи человек в пятницу, 30 октября, проводят пикет возле здания Конституционного суда Украины (КСУ), требуя отставки судей и "перезагрузки КС". Как сообщает корреспондент DW, митингующие забросали двор суда презервативами, зажигали файеры и подрывали дымовые шашки, на полиция не вмешивалась, сообщил корреспондент DW.

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что он подал заявление об уголовном производстве по фактам попытки узурпации власти членами КСУ и государственной измены. Ораторы также обвиняли Москву и офис президента Украины Владимира Зеленского в разыгрывании сценария по откату завоеваний Евромайдана.

Главу КСУ проверят на причастность к преступной организации

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о вызове на допрос 2 ноября главы Конституционного суда Александра Тупицкого. В сообщении бюро говорится, что Тупицкого проверят на причастность к преступной организации и мерам по сокрытию преступлений.

Вызов Тупицкого на допрос последовал после того, как КСУ отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение КСУ может иметь негативные последствия для европейской интеграции Украины.

Лидер Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, выступая на пикете возле здания КСУ, констатировал, что "без уголовной ответственности за вранье в декларациях декларирование не имеет смысла".