В Киеве переименовали Арку Дружбы народов

В субботу, 14 мая, Киевская дума приняла решение переименовать построенную в советское время Арку Дружбы народов в Арку Свободы украинского народа, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет LETA со ссылкой на издание “Украинская правда”.

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Депутаты утвердили список 40 мемориальных знаков, которые необходимо убрать с улиц Киева и передать Музею тоталитаризма.

В то же время Кличко указал, что переименование улиц и других объектов является деликатным вопросом, по которому не следует принимать поспешных решений.

"Сегодня есть требование со стороны украинского общества убрать с карты Киева связанные с Россией названия, однако новым именам придется жить десятилетия, а то и столетия. Поэтому процесс переименования должен быть быстрым, но обоснованным", — подчеркнул мэр Киева.

Он сообщил, что городская дума решила продлить голосование по новым названиям до 19 июня.

Арка Дружбы народов была построена в 1982 году в честь 1500-летия Киева и 60-летия со дня основания СССР. Официальное названия монумента в то время звучало следующим образом: "Памятник в честь воссоединения Украины с Россией".