В Киеве принято решение продолжать оборону Бахмутa

На заседании Ставки верховного главнокомандующего с участием президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принято решение продолжать защищать Бахмут и укреплять позиции в этом городе.

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Это решение поддержали сам Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о якобы имеющихся разногласиях в позициях Зеленского и Залужного по Бахмуту.

Якобы Залужный готов оставить практически окруженный город, а Зеленский призывает его держать оборону. По оценке большинства западных военных экспертов, удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода войны.