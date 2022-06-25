В Киеве признали потерю Северодонецка и надеются на перелом в августе

На Донбассе продолжаются боевые действия. 25 июня в Киеве впервые признали полную потерю Северодонецка - город перешел под контроль российских военных и Луганской народной милиции. Теперь Россия контролирует почти всю Луганскую область и значительную часть Донецкой.

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Pуководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк заявил, что город находится под контролем российских военных, а украинские войска из него вышли. Потерю Северодонецка подтвердил и глава Луганской администрации Сергей Гайдай.

Стрюк в комментарии украинскому телевидению заявил, что российские силы назначают оккупационную администрацию города, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Город уже полностью под оккупацией российской федерации, пытаются там наводить свои порядки, насколько мне известно, назначили некоего коменданта, собирающего какой-то актив. Пожалуй, с их точки зрения это необходимо делать, с другой точки зрения город насколько уничтожен, что людям трудно будет справляться с ситуацией", - сказал Стрюк.

"Выехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории. Рашисты устанавливают в городе свои порядки, назначили "коменданта", снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий "Азота", - написал в "Телеграме" Гайдай. Глава луганской ОВА сказал, что россияне закрепляются в центре самого Северодонецка и в пригородах - Сиротино, Вороново и Боровском.

За недели бомбардировок и артиллерийских обстрелов большая часть зданий в Северодонецке была разрушена. Большинство жителей стотысячного города, на улицах которого в последние дни шли ожесточенные бои, покинули его. Оставшиеся мирные жители, укрывавшиеся в бункерах под заводом "Азот", по заявлениям российской стороны, эвакуированы.

Потеря Северодонецка значит, что Россия контролирует почти всю Луганскую область и значительную часть Донецкой.

Накануне российские войска объявили, что заблокировали с юга соседний с Северодонецком Лисичанск. Позже глава муниципалитета Горскоe Алексей Бабченко заявил, что на утро пятницы весь район к югу от Лисичанска "полностью оккупирован" Россией.

Газета New York Times со ссылкой на одного из украинских военных в Лисичанске сообщила, что приказ об отступлении из города может поступить в любой момент.

По мнению экспертов из вашингтонского Института изучения войны, захват Северодонецка российскими войсками не станет важным поворотным моментом в войне, однако оборона города имела большое значение: ВСУ выполнили основную задачу в боях - исчерпали ресурсы врага.

"Бои за Северодонецк, вероятно, ослабили общие возможности российских войск, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления. Из-за чего россиянам, например, не хватит сил напрямую штурмовать Славянск", - отмечают американские эксперты.

По данным украинской разведки, российские бомбардировщики впервые выпускали крылатые ракеты над Беларусью. Ранее российские бомбардировщики чаще всего выпускали крылатые ракеты над Черным, а порой и над Каспийским морем. Утром по Украине было выпущено 48 крылатых ракет, в том числе по северу и западу страны.

В Киеве также заявили, что операция на острове Змеиный продолжается, поражена российская радиолокационная станция, а также два зенитно-ракетно-орудийных комплекса "Панцирь". Россия, в свою очередь, сообщила о том, что российские средства ПВО за сутки сбили несколько беспилотников и реактивных снарядов системы залпового огня в районе Змеиного.

Между тем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов полагает, что перелом в ходе вторжения России в Украину произойдет в августе 2022 года, информирует Deutsche Welle.

"Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент", - заявил он в эфире телеканала ITV.

Буданов и раньше делал подобные заявления: еще в марте говорил, что Украина "не оставит оккупированные территории". В мае он предрекал, что до конца года Украина должна "как минимум зайти на территорию Крыма". Oн часто говорит и о том, что Украине не хватает оружия, чтобы делать более решительные шаги.

Также стало известно, что Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Соответствующее соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения, сообщает Минфин Украины. Ведомство отмечает, что с начала вторжения России Украина получила от Германии долгосрочное льготное кредитование общим объемом 300 млн евро для финансирования госбюджета.