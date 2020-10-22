В Киеве произошли беспорядки из-за дела об убийстве журналиста Шеремета

Полиция Украины возбудила уголовное дело после столкновений националистов с силовиками у здания киевского суда. Накануне там проходило заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Массовые беспорядки прошли у здания Шевченковского суда, где рассматривали дело троих обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Поддержать их пришли несколько сотен агрессивно настроенных националистов.

После того, как всем трем подозреваемым продлили арест, активисты заблокировали все подъезды к суду, чтобы автозак не смог покинуть территорию. Полицейских, которые пытались расчистить путь, забросали дымовыми шашками и камнями. В результате между радикалами и правоохранителями произошла стычка. Полицейские задержали минимум одного человека, еще одного забрала скорая помощь, передает телеканал "Россия 24".

Еще одну акцию радикалы провели неподалеку от резиденции Владимира Зеленского. Там также зажгли файеры. На заборе участники акции вывесили баннер с угрозами в адрес украинского президента. Об этом сообщает портал телеканала "Звезда".

После столкновений у Шевченковского суда в Киеве полиция возбудила уголовное дело о препятствовании деятельности правоохранительных органов, передают "Вести".

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Следствие называло приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность. Шеремет около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет он жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда".

В декабре 2019 года стало известно о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. По данным следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек. Три человека были задержаны.