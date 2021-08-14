В Киеве произошли столкновения "Нацкорпуса" и полиции

В Киеве между представителями националистической политической партии "Национальный корпус" и силами национальной полиции произошли столкновения. Об этом в субботу, 14 августа, сообщило издание "Украинская правда".

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По его данным, местом столкновений стала Банковая улица, неподалеку от офиса (администрации, ОПУ) президента Украины Владимира Зеленского.

Националистические силы готовили там акцию "Остановим капитуляцию!", в ходе которой хотели потребовать от властей положить конец "капитуляции перед врагом".

МВД: "Нацкорпус" отказался пройти проверку

Как написал в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, участники акции "не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы".

Полиция и национальная гвардия Украины были вынуждены отреагировать, в том числе применением спецсредств и слезоточивого газа.

Открыто дело о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции

Восемь правоохранителей пострадали, у семи из них - ожоги глаз. В "Нацкорпусе" сообщили об одном получившем травмы.

Открыто производство о нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции.

После столкновений ситуация нормализовалась.

Националистическая политическая партия "Национальный корпус" была создана в 2016 году. Ее основой стали члены общественной организации гражданский корпус "Азов" и ветераны одноименного полка.