В Киеве протестуют против освобождения экс-беркутовцев, подозреваемых в терактах и убийствах

В Киеве вечером в субботу, 28 декабря, началась акция противников освобождения и обмена бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут". Как сообщают украинские СМИ, к 23:00 по местному времени у ворот следственного изолятора Лукьяновское, где содержатся заключенные, собрались около 200 человек, которые заблокировали выходы из СИЗО.

К месту сбора протестующих были стянуты сотрудники нацгвардии. Кроме того, портал dtp.kiev.ua сообщает, что к СИЗО прибыли "неизвестные в балаклавах и с автоматами", которые "отказываются предъявлять документы".

28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства бывшим "беркутовцам", которые содержались под стражей - Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому. При этом защита просила об отмене меры пресечения как таковой. В СИЗО находились Аброськин, Зинченко и Янишевский, а двое других пребывали под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать властям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в рамках обмена пленными. Фигуранты дела подозреваются в ряде преступлений, в том числе в совершении терактов и умышленных убийств.